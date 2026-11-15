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Previsioni meteo e attacchi hacker: quanto sono vulnerabili i modelli matematici che ci dicono che tempo farà

Un attacco hacker ai modelli matematici

Mi sono chiesto se, in quest’epoca di attacchi hacker, ci fosse una manipolazione nei server che eseguono le proiezioni dei modelli matematici. Un attacco hacker funzionerebbe solo se fosse a catena: se venisse colpito unicamente il centro meteo europeo, avremmo previsioni meteo totalmente differenti rispetto a quelle americane, e così viceversa. Saremmo un po’ stupiti da tutto quello che succede e, devo dire, molto confusi, perché vedremmo condizioni meteorologiche volutamente orientate verso una certa situazione estrema. Un eventuale attacco hacker sarebbe sicuramente indirizzato verso scenari meteorologici capaci di creare disagio e, sostanzialmente, allarmismo.

Le numerose fonti per le previsioni meteo come difesa naturale

Tuttavia abbiamo un sistema di previsioni meteorologiche che oggi ci permette di consultare numerosissime fonti e quindi, in qualche maniera, di chiarire se l’uno o l’altro modello matematico ha dei problemi, cioè se fornisce previsioni che non concordano con gli altri modelli matematici. Io credo che un attacco hacker su un modello matematico, o su una serie di modelli matematici, sia molto complesso e articolato, perché non funzionerebbe nell’immediatezza a meno che, come ho detto prima, non venisse attaccato tutto insieme l’intero gruppo di modelli matematici. Non voglio certo dare l’ispirazione perché ciò avvenga, e quindi non voglio neanche entrare troppo nei dettagli su quello che potrebbe essere un attacco hacker al giorno d’oggi.

Le previsioni meteorologiche sono quindi fornite da numerosissimi modelli matematici, o meglio, c’è chi si affida a questo o a quel modello matematico e chi a un altro ancora; di certo, come dicevo, ci sarebbe molta confusione. Allo stesso tempo, però, i modelli matematici più rilevanti sono due, quello europeo ECMWF e quello americano GFS, e quindi, ahimè, il gioco in realtà si farebbe molto più semplice nel caso in cui fosse organizzata una vera e propria guerra cibernetica.

Il caos del traffico aereo negli Stati Uniti

In questi giorni abbiamo visto tante situazioni estreme, che siano causate da hacker o da errori derivanti dall’installazione di un software di aggiornamento. L’immaginario resta un po’ colpito, però, perché questo è capitato all’intero sistema di trasporto aereo degli Stati Uniti d’America, che in teoria vediamo come la prospettiva del futuro, il Paese più avanzato del pianeta, quello a cui farei molte volte riferimento per tecnologia e innovazione. Ed ecco invece che appare una grossa falla, quella del software e dei sistemi che regolano il traffico aereo nordamericano, che tra l’altro è il più ricco del pianeta. Negli Stati Uniti prendere un aereo equivale a prendere un treno, dato che in America i treni sono molto meno diffusi che da noi in Europa: prendere un treno oltreoceano non è comune come nel nostro continente, semmai lo si fa solo per tratte relativamente medio-brevi, altrimenti ci sono quei pullman che corrono per le strade americane per centinaia, anche migliaia di chilometri.

Siamo tutti connessi, quindi tutti vulnerabili

Il fatto stesso che sia avvenuto un caos nel traffico aereo, che ci sia stato addirittura un blocco di Outlook e che i vari Paesi europei vengano continuamente attaccati da hacker fa effettivamente pensare se per qualcuno tutto questo abbia importanza e se non sia il caso di rafforzare i sistemi di protezione di quei mega server che vivono e vengono alimentati in enormi data center, da cui poi otteniamo numerose informazioni meteorologiche. Viene da chiedersi quanto siano sicuri i dati del passato, parlo di quelli meteo e del clima, e quanto lo siano la scienza e la conoscenza custodite negli archivi.

La cattiveria con cui si manifestano questi attacchi hacker è impressionante e penso che sia opportuno difendersi e difendere soprattutto la meteorologia e la climatologia, oltre a tutto il resto. Su questo sono necessari investimenti colossali, considerato che questi attacchi avvengono a caso, sono spesso efficaci e soprattutto arrivano a destabilizzare intere strutture. Basta pensare a quello che è avvenuto in Italia nelle scuole, un fatto gravissimo, oppure alla manomissione dei comandi che regolano i congelatori nei supermercati, un altro evento assurdo, incredibile e impensabile.

Oggi tutto è collegato alla rete, tutto è collegato a Internet e tutto naviga su Internet. Anche noi stessi, nelle nostre case, abbiamo apparecchi connessi alla rete come le semplici Smart TV, poi ci sono altri elettrodomestici che, pur non sembrando, sono collegati tramite Wi-Fi. Faccio un esempio: le lavatrici e le lavastoviglie. Oggigiorno ci sono numerosissimi strumenti collegati a Internet, e lo sono anche il nostro PC e il nostro smartphone. Viviamo in un’epoca in cui siamo molto vulnerabili.

A mio avviso, anche la previsione meteo può essere manomessa

E sì, ho pensato a questo, alla meteo, perché ho letto i giornali, ho letto cosa succede e cosa è successo in questi giorni, ho seguito le varie notizie che si sono susseguite e diverse interviste. Ecco, penso che siamo vulnerabili anche sul tempo atmosferico, non tanto per la manomissione del clima, su cui per carità ci sarebbe parecchio da dire, e non perché stia avvenendo, sia chiaro, ma perché potrebbe essere manomessa la previsione meteo, e questo è triste.

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