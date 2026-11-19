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Stiamo facendo i conti con un meteo autunnale in piena forma, caratterizzato dall’afflusso diretto delle correnti molto miti oceaniche verso il Mediterraneo, con scarse ondulazioni. In questo corridoio transitano, uno dopo l’altro, i sistemi frontali. Il fulcro della circolazione depressionaria, con più minimi di pressione, occupa una vasta area dal Regno Unito al Baltico. Non c’è assolutamente freddo e la neve è relegata solo sull’Arco Alpino, tanto che sembra un lontano ricordo il fugace assaggio d’inverno avuto ad inizio mese.

Mancano però poco più di 10 giorni all’inizio della nuova stagione per il calendario meteorologico. Qualcosa sembra muoversi per chi spera in un cambio di rotta, in grado di veicolare il freddo fino alle nostre latitudini. Tanti si chiedono se sarà l’inverno giusto per rivedere eventi freddi e nevosi degni di questo nome e non ci riferiamo naturalmente alle nevicate in montagna. La penuria di neve a bassa quota o in pianura è un qualcosa che si ripete ormai da oltre dieci anni, tanto che la dama bianca è divenuta ospite inconsueta laddove cadeva regolarmente come in Val Padana.

Qualcosa si è inceppato e non può essere solo colpa del riscaldamento globale, ma per l’Italia ormai mancano inesorabilmente quelle poche situazioni favorevoli agli episodi nevosi fino in pianura. L’inverno sembra diventato irriconoscibile. Le continue ingerenze dell’anticiclone a carattere mite e le scarse irruzioni gelide hanno di fatto azzerato o reso assai difficile la possibilità per la neve di arrivare sino in pianura. Ci sono però concrete speranze che quest’inverno possa riservare spazio ad episodi di freddo anche intenso. C’è un El Niño forte come non mai, che potrebbe in qualche modo rendere il Vortice Polare meno forte.

Primi freddi tipici del periodo, con gradualità

Le ripercussioni di questo scenario potrebbero avvertirsi molto presto, già nel corso della terza decade di novembre. L’attuale regime oceanico proseguirà ancora per diversi giorni. Sul finire della settimana assisteremo ad una breve tregua più stabile, grazie al temporaneo rinforzo di un campo di alta pressione che garantirà maggiore stabilità. Solo sulle Alpi confinali del settore occidentale non mancheranno addensamenti associati a residue nevicate al di sopra dei 1500 metri. La pausa durerà poco, tanto che entro Domenica 22 giungerà una nuova perturbazione atlantica con ritorno delle piogge al Centro-Nord.

L’evoluzione per l’inizio della prossima settimana sembra favorevole all’approssimarsi di una massa d’aria fredda che nel frattempo invaderà l’Europa Centro-Orientale. Le proiezioni del Centro Meteo Americano vedrebbero un brusco abbassamento termico negli ultimi giorni del mese, in uno scenario tipico del periodo. Non ci sarà alcun arrivo del freddo, quello vero, sino almeno ad inizio dicembre. Solo sull’Europa Centrale l’inverno potrebbe iniziare a fare sul serio.

La circolazione atmosferica resterà ondulata e quindi avremo sbalzi termici, ma ancora nulla che possa definirsi somigliare all’inverno vero e proprio in uno scenario meteo dove prevarranno le fasi climatiche. Le temperature così superiori alla media di questo novembre dovrebbero cedere il passo ad un contesto finalmente più normale, con il meteo dicembrino pronto a portare le prime nevicate a quote anche basse.

Questo articolo è stato realizzato consultando i più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ) per le previsioni meteo.