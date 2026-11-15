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Siamo nel cuore di Novembre e sono sicuro che molti di voi avranno letto, in qualche articolo, alcuni termini tipici dell’inverno. In questo approfondimento non faremo una previsione meteo, ma parleremo della probabile evoluzione di un attore estremamente importante per il tempo invernale a livello continentale: l’Anticiclone Russo-Siberiano.

Facciamo un’introduzione

Si tratta di una sorta di lago gelido, dalle temperature estremamente basse, che si viene a creare nelle regioni più fredde della Russia. Tendenzialmente, essendo un anticiclone, non è frequente che possa allungare le sue propaggini verso il continente europeo: servono manovre estremamente importanti e delicate per ricevere un po’ di freddo da quelle lande.

Chiaramente, stiamo parlando di una tendenza piuttosto remota: nessuno di noi sta dicendo che sta per arrivare un’ondata di gelo, sarebbe una totale presa in giro per i nostri lettori. Quello che però vogliamo dire è che, proprio negli ultimissimi giorni di Novembre, la circolazione atlantica potrebbe attraversare una fase di rallentamento. Le correnti occidentali, responsabili del trasporto di aria relativamente mite e umida verso l’Europa, potrebbero perdere di intensità e smettere di spingere continuamente aria oceanica sulle nostre teste.

Non arriviamo a facili conclusioni

Non esiste, in campo meteo, l’equazione “fine dell’Atlantico = arrivo del freddo”. Sarebbe troppo facile. Dobbiamo chiarire il seguente concetto: affinché arrivi anche solo una parte delle propaggini del gelo russo, serve innanzitutto un indebolimento del Vortice Polare, e dovrebbero cambiare completamente le masse d’aria in gioco sull’Europa. È necessario che un anticiclone di stampo oceanico vada a finire alle alte latitudini e, contemporaneamente, che non ci sia l’ingerenza dell’alta pressione africana sull’Italia. Anche perché, in quel caso, il gelo russo finirebbe sui Balcani e noi saremmo sotto una cupola anticiclonica. Fatto successo ad esempio nel Febbraio 2023.

Chiarito questo concetto, procediamo con l’analisi

Un’eventuale minore spinta dell’Atlantico potrebbe, alle alte latitudini sia chiaro, favorire l’espansione dell’anticiclone russo, ma solo verso le zone più occidentali della Russia e dell’Ucraina, non certamente fino a noi. Anche perché nelle nostre lande quel tipo di anticiclone non arriva mai: semmai, i venti di Buran soffiano verso la zona orientale del nostro continente, per poi penetrare sul nostro Paese dalla porta della Bora.

Se tutto questo venisse confermato, avremmo le primissime manovre invernali reali a livello emisferico, anche se parlarne ora non dice nulla sull’eventualità del gelo sopra le nostre teste. Se da un lato, quindi, non è escluso che gli ultimissimi giorni di Novembre possano riservare un primo assaggio d’inverno, dall’altro risulterebbe comunque prematuro parlare di neve a bassa quota e di freddo pienamente invernale: si tratterebbe solo di una prima mossa della nuova stagione.

Inoltre, invitiamo i nostri follower a diffidare di chi dice già che avremo almeno un’ondata di gelo da Buran di questo tipo. I motivi sono due: il primo è che è impossibile prevederlo con settimane o addirittura mesi di anticipo; il secondo è che, a causa dei cambiamenti climatici, configurazioni meteo di questo tipo stanno diventando sempre più rare e, se capitano, lo fanno in maniera più circoscritta rispetto a un tempo.

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