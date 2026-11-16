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Giovedì 19 maltempo intenso sul versante tirrenico

Sarà un’altra giornata di maltempo intenso quella di giovedì 19. Ancora una volta il flusso atlantico non sembra destinato a placarsi, anche se in questo caso le correnti saranno molto più occidentali rispetto a quelle dei giorni precedenti. Per questo motivo le zone maggiormente interessate non saranno le stesse. O meglio, possiamo citare senza ombra di dubbio Liguria di Levante, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Calabria tirrenica. Come vedete, all’appello manca il settentrione: solo il Nordest dovrebbe ricevere un po’ di pioggia, ma niente a che vedere con le vagonate d’acqua cadute alcuni giorni fa tra Liguria orientale e alta Toscana.

Ma attenzione: la fase peggiore tra tarda mattinata e pomeriggio

Il maltempo dovrebbe essere piuttosto intenso nelle regioni citate sopra, le stesse che negli ultimi giorni hanno già fatto i conti con piogge battenti e nubifragi. Se proviamo a tracciare una timeline, la fase peggiore potrebbe concentrarsi tra la tarda mattinata e il pomeriggio di giovedì. Le precipitazioni raggiungerebbero inizialmente la Toscana e la Calabria tirrenica, per poi intensificarsi sulle zone interne dell’Italia centrale e meridionale. Si creerebbe così una linea temporalesca molto lunga, che coinvolgerebbe tutte le fasce costiere, spinta dai venti occidentali e sudoccidentali contro la dorsale appenninica. Del resto, per Toscana, Lazio e Campania gli accumuli previsti sono importanti e vanno a sommarsi a quelli già caduti.

C’è una novità: il vento forte

In questo caso, date le forti correnti in quota e anche al suolo, la ventilazione sarà molto decisa per tutta la giornata. A voler dare qualche numero, sui rilievi della Sardegna orientale le raffiche potrebbero toccare i 100 km/h. Sull’Appennino centro-meridionale, soprattutto sulle vette esposte a ovest, sarebbero invece possibili punte di 60-80 km/h e anche oltre. Di conseguenza, in linea generale, il medio-basso Tirreno e i mari intorno alla Sardegna risulterebbero molto mossi o localmente persino agitati.

Buone notizie però, da venerdì 20

Sembra infatti che, all’incirca dal pomeriggio di venerdì 20, i fenomeni possano esaurirsi progressivamente. E stavolta potrebbe arrivare una fase meteo un po’ più stabile e tiepida per tutti, in linea con le tendenze di ECMWF per la seconda metà di novembre. Ne beneficerebbero anche le aree centrali tirreniche, bersagliate da un’ondata di maltempo eccezionale che ormai le colpisce da circa 10 giorni, come avevamo visto con le grandi piogge autunnali e il ritorno della pioggia di mercoledì 25. Continuate a seguirci per capire se la pausa dalle piogge sarà davvero duratura o meno.

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE