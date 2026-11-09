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Un nastro di perturbazioni, legate a correnti umide occidentali, influenzano il meteo sull’Italia in quest’avvio di settimana. Le condizioni peggiori sono attese per Martedì 10, quando transiterà la parte più attiva del fronte che influenzerà il Centro-Nord e specie l’alto versante tirrenico. Le precipitazioni più significative riguarderanno la Liguria, l’Alta Toscana e localmente l’Emilia Romagna, anche se gran parte del Centro-Nord risentirà del transito del sistema perturbato.

Le regioni meridionali resteranno invece protette dal bordo settentrionale dell’anticiclone subtropicale, anche se non mancherà qualche piovasco di passaggio in Campania, Lucania e sulla Puglia. L’evento saliente sarà tuttavia rappresentato da richiamo d’aria calda che favorirà un primo rialzo delle temperature soprattutto sulle due Isole Maggiori. Punte di 28 gradi sono previste sul palermitano, ma anche sui settori orientali e meridionali della Sardegna.

Questa circolazione mite ci accompagnerà anche nei giorni successivi, con l’avvicinamento di una profonda area di bassa pressione dalla Penisola Iberica. Mercoledì 11 si innescherà così un afflusso ancora più deciso di correnti meridionali, con progressivo rinforzo della ventilazione ed un ulteriore rialzo delle temperature al Centro-Sud. La fase apicale del richiamo caldo di matrice nord-africana si inserirà prima dell’avvento della perturbazione più intensa, che a partire da Giovedì 12 determinerà condizioni perturbate al Nord e sul medio-alto versante tirrenico.

Respiro africano sino a metà settimana, poi graduale afflusso di correnti più fresche col maltempo

Il caldo fuori stagione sarà quindi protagonista, con valori che potranno salire sino a 25 gradi anche su alcune parti della Puglia oltre che sui settori ionici di Lucania e Calabria. La Sardegna e poi la Sicilia si confermeranno però come le regioni più calde. Sul lato settentrionale e poi in quello orientale della Sicilia la colonnina di mercurio si potrebbe innalzare fino a punte locali addirittura di 28-29 gradi su alcune località costiere. Tali valori si raggiungeranno per via dell’effetto favonico legato alla discesa dei venti meridionali dai rilievi verso la costa.

Ci attende così una fase di maltempo tipicamente autunnale, collegata ad un rinforzo dei venti da sud che trasporteranno masse d’aria di natura afro mediterranea. Tra Giovedì 12 e Venerdì 13 avremo sostenuta ventilazione sino a burrasca dapprima di scirocco e libeccio, poi gradualmente in rotazione dai quadranti occidentali. Questo scenario, con una bassa pressione in approfondimento sul Nord Italia, comporterà anche il ritorno del fenomeno dell’acqua alta sulla Laguna di Venezia, oltre a diffuse mareggiate lungo i litorali esposti, specie tra il Tirreno e le due Isole Maggiori.

In considerazione del notevole afflusso di queste masse d’aria così temperate, la neve resterà confinata a quote decisamente elevate in montagna, in genere a quote superiori ai 2000 metri anche sull’Arco Alpino. Solamente verso la fase finale del maltempo, alla conclusione dei fenomeni la neve potrebbe cadere a quote più basse per l’intrusione d’aria più fredda dal Nord Europa. Una rinfrescata generale è attesa sul finire della settimana che favorirà un ritorno alla norma, con il meteo che soprattutto al Sud resterà influenzato sino a Venerdì 13 dalle correnti calde meridionali.

Questo articolo è stato realizzato consultando i più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ) per le previsioni meteo.