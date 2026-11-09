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Andando a spulciare le tendenze meteo per il prossimo mese di Dicembre, emerge un quadro piuttosto interessante. Adoperiamo le proiezioni stagionali del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (ECMWF), le quali delineano un’evoluzione dettata da flussi miti e umidi. Si tratterebbe di una sorta di prosieguo di quello che sta per succedere in questo mese di Novembre, ovvero totale assenza di irruzioni fredde, ma al tempo stesso nessun anticiclone ingombrante sul nostro Paese. Potrebbero proseguire le correnti da sud-ovest, capaci di portare tanta pioggia al Nord e sulle regioni tirreniche, lasciando un po’ in ombra le altre aree.

Dinamica atlantica e distribuzione delle precipitazioni

Dobbiamo subito chiarire un concetto importante: non è detto che tutto il mese sarà esattamente così, ma questo potrebbe essere lo scenario dominante a livello continentale. Verso la metà di questo mese di Novembre, il flusso oceanico riprenderà decisamente vigore e non sembra una toccata e fuga, anzi, potrebbe durare almeno una decina di giorni. E questa dinamica potrebbe continuare anche nel mese di Dicembre, permettendo il transito di un trenino di perturbazioni provenienti dall’Oceano Atlantico e dirette verso l’Europa centro-meridionale.

Se tutto andasse in porto, la distribuzione pluviometrica risulterebbe la seguente. Le regioni settentrionali e i settori affacciati sul Mar Tirreno saranno esposti al passaggio delle correnti umide oceaniche, con una possibile frequenza di precipitazioni più alta della media tipica del periodo. Ricordiamo che Dicembre è già un mese in cui, dal punto di vista climatologico, al Nord si registra un calo delle precipitazioni, perché i flussi umidi sono meno frequenti rispetto all’autunno. Situazione totalmente diversa lungo il versante adriatico e sulle regioni ioniche, dove la distribuzione delle piogge potrebbe risultare addirittura al di sotto della media del periodo, un po’ come sta accadendo in queste giornate e come magari accadrà anche nelle prossime settimane.

Un clima mite

Essendo il flusso di matrice oceanica, non possiamo aspettarci grandi irruzioni di aria fredda. Questo perché le correnti che arrivano dall’Atlantico sono davvero molto umide ma, al tempo stesso, piuttosto miti, e quindi non permettono la formazione e l’arrivo di ondate di freddo.

Le Alpi sarebbero investite da questi flussi, ma attenzione: le precipitazioni nevose dovrebbero risultare più corpose alle quote medio-alte (possiamo provare a stimare 1500-1800 metri), mentre più in basso, tra alta collina e bassa montagna, la presenza di temperature piuttosto miti impedirebbe la formazione di grandi nevicate. Magari potrebbe arrivare un solo episodio, per poi girare subito in pioggia, esattamente come è successo tante volte nelle ultime annate.

Un inizio Inverno non tanto invernale…

Gentili lettori, in questo articolo abbiamo trattato una tendenza che andrà ovviamente confermata. È impossibile anche solo provare a sostenere come sarà il tempo in un determinato giorno, perché stiamo parlando di qualcosa che si trova a diverse settimane di distanza. Vogliamo anche ricordare che queste elaborazioni rappresentano tendenze probabilistiche su larga scala e non forniscono alcun dettaglio preciso per una determinata località. Inoltre, cosa che sfugge spesso ai più, anche in un contesto molto più mite della norma non possiamo escludere a prescindere temporanee irruzioni di aria fredda, discese di correnti settentrionali o improvvisi crolli termici dovuti ad aria artica, che però sarebbero la minoranza e statisticamente poco probabili in un contesto di questo tipo. Continuate a seguire i nostri aggiornamenti meteo perché, con una certa regolarità, trattiamo di tendenze stagionali per vedere che cosa hanno fiutato di nuovo i modelli.

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE