Vortice Polare collassa a inizio Dicembre possibili effetti in Europa

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Vortice Polare quasi azzerato in stratosfera

Nuovo aggiornamento sul Vortice Polare, un tema che so bene non genera ancora un enorme interesse, perché siamo a Novembre e si pensa che certe cose in questo periodo non possano succedere. E invece il Vortice Polare si è fortemente indebolito. Quello che manca, soprattutto, è la conoscenza del significato di questo indebolimento, perché ha poi un’influenza a livello emisferico, cioè tutto il nostro Emisfero Settentrionale può esserne coinvolto.

Attualmente abbiamo un Vortice Polare in Stratosfera, ricordo la parte superiore alla Troposfera, dove si verificano i fenomeni atmosferici, che non solo si è indebolito, ma i cui venti si sono quasi azzerati. La velocità media misurata già qualche giorno fa è attorno ai 2 metri al secondo, quando la media del periodo dovrebbe aggirarsi sui 26 metri al secondo: un aspetto decisamente diverso dal solito, come abbiamo raccontato anche parlando dello Stratwarming record a Novembre e di cosa cambierà in Italia.

Verso un evento Major, il più precoce mai registrato

I principali modelli matematici, cioè tutti quelli che a livello mondiale studiano cosa succede nel pianeta e, a questo punto, anche nell’area polare, mostrano un’alta probabilità che si verifichi un’inversione dei venti in stratosfera, cioè un evento Major, un riscaldamento stratosferico maggiore. Sostanzialmente questo dovrebbe capitare entro 1-2 settimane e, se confermato, sarebbe il più precoce mai registrato, come già anticipato nell’analisi sul Vortice Polare in crisi e lo Stratwarming più precoce mai rilevato.

I precedenti record, sino a oggi, risalgono esattamente al 28 Novembre, e si sono verificati nell’inverno 1968-1969 e nel 2025.

Il precedente del 2025 e il gelo in Europa

L’evento del 2025 ha avuto delle conseguenze: non ha portato la neve a Milano, Roma e Napoli, ma ha portato un gran gelo nel Nord-Est dell’Europa, che si è poi esteso temporaneamente anche a tutta l’Europa centro-settentrionale, coinvolgendo le Isole Britanniche e la Francia, tanto che ci furono svariate nevicate a Parigi e a Londra. In Germania il Mar Baltico congelò, e lo stesso accadde in Polonia: una conseguenza, quindi, ci fu eccome.

Split del vortice e possibili conseguenze sull’Europa

Il vortice attualmente è fortemente deformato e allungato, e le mappe in alta quota mostrano possibili nuclei freddi separati e spostati, tipicamente uno verso la Siberia e uno verso l’America del Nord e l’Atlantico settentrionale. In pratica è come se il Vortice Polare in stratosfera si stesse spezzando, un fenomeno chiamato Split, già prospettato dalle simulazioni sullo Split del Vortice Polare a inizio Novembre. Più che una conseguenza dell’evento maggiore, in questo caso lo Split è fortemente collegato a un intenso riscaldamento della stratosfera in area polare, che va poi a favorire l’inversione dei venti.

L’inversione dei venti in stratosfera non sempre ha un’influenza sulla troposfera, cioè dove si verificano i fenomeni atmosferici, ma quando succede lo fa più avanti nel tempo, creando condizioni favorevoli alle ondate di gelo. Per quanto riguarda l’Europa, favorisce la formazione di alte pressioni nella parte settentrionale del continente e verso la Groenlandia, facilitando l’afflusso di aria gelida dalle steppe siberiane verso l’Europa, con un forte abbassamento della temperatura. Considerate che a est degli Urali si scende già sotto i -20°C, mentre nella Siberia orientale si sono ormai toccati i -40°C: fa davvero freddo, e non è un freddo che arriva dalle regioni polari, dove la banchisa si sta ancora riformando dopo il minimo di inizio Settembre, dovuto ovviamente all’estate.

Cosa dicono gli esperti: Cohen, Met Office e NOAA

Il più noto è Judah Cohen, secondo il quale siamo in un territorio inesplorato, perché la distruzione del Vortice Polare è reale: abbiamo in mano le carte che lo dimostrano, oltre alle osservazioni in alta quota. A suo avviso l’impatto più probabile sul tempo atmosferico arriverà a Dicembre, mentre per gran parte di Novembre non avremo ondate di gelo, perché serve tempo affinché, dopo l’inversione dei venti e il riscaldamento in quota, gli effetti scendano dove si verificano i fenomeni atmosferici, con le alte e basse pressioni e le irruzioni di aria fredda. Sul Nord America, secondo Cohen, prevarrà una tendenza a un clima più caldo della media, soprattutto nell’America nord-orientale. Utilizzando però un modello matematico ad alta risoluzione, con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, sostiene che ci sia la possibilità di un ingresso di aria fredda in Europa da est nella seconda parte di Novembre, un aspetto che al momento non vediamo dai modelli matematici.

Il Met Office concorda sostanzialmente con Cohen: la distruzione del Vortice Polare viene confermata, con un evento maggiore e un inizio di Dicembre che rischia di portare ondate di gelo. Ricorda però anche che un evento simile, avvenuto il 28 Novembre dell’anno precedente, non produsse un’ondata di gelo nel Regno Unito, pur portando delle nevicate, perché il vero grande gelo si fermò un po’ più a est.

La NOAA, attraverso Laura Ciasto, spiega che il vortice è allungato e in fase di Splitting, cioè si stanno creando due lobi, con una potenziale inversione dei venti da est verso ovest. Per le prospettive dei prossimi giorni rimando all’approfondimento sul collasso del Vortice Polare tra fine mese e Dicembre.

Il ruolo del super El Niño

Altri analisti avvertono che è in corso un potentissimo El Niño, un super El Niño che influenza la circolazione globale e complica gli effetti del vortice stesso, tanto che i cosiddetti pattern tipici potrebbero risultarne attenuati. In poche parole, l’effetto del Vortice Polare potrebbe essere in parte neutralizzato, una tesi sostenuta da alcuni con più convinzione e da altri meno, come abbiamo spiegato parlando di Vortice Polare ed El Niño e di cosa aspettarsi dall’Inverno.

Al momento, però, siamo davanti a un segnale di forte debolezza del Vortice Polare in stratosfera. Sulle tempistiche di quello che succederà, i modelli matematici ci danno delle linee di tendenza con una buona affidabilità a grandi linee, ma ottenere previsioni estremamente attendibili resta molto complesso, e visto il momento storico che stiamo attraversando, anche per la presenza del super El Niño, dovremo osservare l’evoluzione giorno per giorno.

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