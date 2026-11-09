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I modelli matematici stagionali offrono delle linee di tendenza che tutti noi osserviamo e che, tutto sommato, rappresentano la base da cui sviluppiamo poi le analisi meteorologiche, ma hanno un’affidabilità definita medio-bassa. Sono previsioni sperimentali, si dice, e penso che lo saranno ancora per molto tempo. Si parla di un Dicembre senza freddo, con temperature sopra la media: il punto focale è che, nella globalità, avremo sicuramente valori superiori alla norma, ma ci sono ancora alcuni elementi oggetto di studio, e uno di questi è il forte riscaldamento che si sta per verificare nella Stratosfera, all’altezza del Vortice Polare.

Stratwarming, cosa può succedere nei bassi strati

Nessuno è in grado di dire che cosa succederà poi, cioè se ci sarà un’inversione degli eventi anche in Troposfera, cosa probabilissima, e se questa avrà a sua volta influenza sugli strati più bassi dell’atmosfera. L’anno scorso ci fu un evento analogo che non ebbe un’influenza diretta sull’Italia, anche se va detto che le regioni del Nord Italia hanno visto per un buon periodo gelate piuttosto importanti, che non si vedevano da qualche anno, con un Natale tra l’altro neanche molto mite come invece succedeva in precedenza, e così anche un Capodanno freddo, mentre sul Nord-Est europeo, Germania e Polonia comprese, c’è stato veramente tantissimo freddo, tanto da far ghiacciare i mari, come abbiamo ricordato più volte.

Quanto saranno affidabili le previsioni per Dicembre

Il nodo è capire quanto le previsioni stagionali saranno affidabili per Dicembre, visto e considerato quello che sta succedendo in atmosfera, anche perché da qualche parte potrebbe fare davvero molto freddo, quindi direi di prenderle con le molle. Le stesse proiezioni vedono invece grandi precipitazioni, un aspetto che non sembra disturbato dall’eventuale Stratwarming: a quel punto le piogge sarebbero comunque abbondanti e diventerebbero nevose a quote basse, soprattutto sulle regioni settentrionali, con tanta neve sulle Alpi e un paesaggio da presepe.

El Niño, il grande disturbatore delle previsioni stagionali

C’è poi un altro aspetto, El Niño, che nella prima parte dell’inverno ha un’influenza negativa sul Vortice Polare e potrebbe, per esempio, ridurre gli effetti di questo riscaldamento stratosferico e del caos in ambito troposferico. Da Gennaio in poi, invece, lo stesso fenomeno del Pacifico, tra l’altro particolarmente forte, agirebbe sul Vortice Polare portando il freddo, favorendo praticamente quello che sta succedendo in questi giorni in modo estremamente precoce, visto che ci troviamo addirittura una ventina di giorni prima del record precedente e mai si era visto niente del genere nei primi di Novembre.

Questo è forse correlato proprio a El Niño, che va a scombussolare le cosiddette onde atmosferiche, e tale scombussolamento finisce per intaccare anche l’affidabilità delle previsioni stagionali, fortemente condizionate dal riscaldamento del Pacifico ma incapaci di coglierne la portata. Per le previsioni stagionali, in sostanza, è come se El Niño non ci fosse: questa è la realtà dei fatti e non servono studi estremamente approfonditi per capirlo, anche perché si tratta di un fenomeno molto misterioso sia nella fase di sviluppo sia in quella di influenza sulle onde atmosferiche, e le previsioni a lungo termine non hanno affidabilità e risoluzione tali da intercettarlo, come già si discuteva quando un El Niño major scatenò l’allarmismo per il nostro inverno.

Gennaio e Febbraio, blocchi atmosferici e neve in Val Padana

Concludendo, Dicembre potrebbe rischiare un’ondata di freddo, ma lo sapremo più avanti, mentre Gennaio e Febbraio, in un contesto di clima comunque più caldo della media, potrebbero portare ondate di freddo sull’Europa, e se poi queste andranno a colpire l’Italia, sostanzialmente, non lo sappiamo. Questi blocchi atmosferici potrebbero però favorire una temperatura media inferiore alla norma sulla Val Padana, cosa possibile, che in caso di precipitazioni favorirebbe le nevicate da scorrimento di aria mite sopra il cuscinetto di aria fredda.

D’altronde solo qualche anno fa ci sono state forti nevicate soprattutto in area prealpina e alpina e sull’Appennino settentrionale, perché era affluita un po’ di aria fredda, tra cui quella del famoso 28 Dicembre 2020, quando caddero addirittura 20 centimetri di neve. Tutto questo accadde per il cuscinetto di aria fredda nei bassi strati dell’atmosfera, e tra l’altro faceva piuttosto freddo a tutte le quote, tanto che a 800 metri sul livello del mare abbiamo visto nevicare con -5°C, segno che c’era aria fredda giunta nei giorni precedenti. Tutto ciò in un contesto di Cambiamento Climatico, e per moltissimi giovani fu la prima grande nevicata dopo quella del 2013.

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