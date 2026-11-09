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Pronti, via, un’altra perturbazione è pronta a raggiungere l’Italia. La pausa è durata decisamente poco e ora le piogge bagneranno tante città, a cominciare da quelle del medio-alto Tirreno, per effetto di un’incursione instabile proveniente dall’Atlantico.

Per essere più precisi, saranno almeno due le perturbazioni che nel corso di questa settimana attraverseranno l’Italia, però quella ormai in dirittura d’arrivo è davvero molto veloce e di poco conto, nulla a che vedere con la perturbazione molto più organizzata che arriverà da giovedì.

Maltempo in dirittura d’arrivo

Per quanto riguarda la seconda perturbazione della settimana, ne riparleremo in altri aggiornamenti molto più specifici, mentre nelle prossime righe parleremo delle piogge in arrivo tra poche ore in Italia.

Come specificato poc’anzi, si tratterà di una veloce incursione instabile proveniente da ovest, in gergo tecnico denominata “cavo d’onda”, ovvero una perturbazione di piccole dimensioni e soprattutto molto veloce che porta un po’ di instabilità disorganizzata.

Le regioni più esposte saranno indubbiamente quelle del medio-alto Tirreno, soprattutto tra la Liguria orientale, la Toscana e il Lazio, dove nel corso di questo martedì 10 novembre ci saranno precipitazioni un po’ più corpose, con accumuli pluviometrici compresi generalmente tra i 10 e i 40 mm.

Fino a 60-70 mm sui rilievi per effetto stau

Spiccano soprattutto le montagne, in particolar modo dello Spezzino, dell’alta Toscana e dell’Appennino emiliano, dove gli accumuli, grazie all’effetto stau, potrebbero essere di gran lunga superiori ai territori circostanti.

In effetti, a ridosso delle montagne è probabile che gli accumuli di pioggia possano superare nella sola giornata di martedì i 60 o 70 mm, e poi a queste piogge bisognerà sommare tutte le altre in arrivo da mercoledì in poi.

Proprio per questo motivo, il maltempo non andrà assolutamente sottovalutato su settori come la Liguria orientale e la Toscana, visto che in montagna di pioggia ne cadrà davvero molta nel prosieguo di settimana.

Piogge anche su Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e Marche

Per quanto riguarda questo martedì, oltre alle sopracitate Liguria, Toscana e Lazio, bisognerà aprire l’ombrello anche su Emilia-Romagna, basso Veneto, bassa Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Umbria e localmente anche sulla Campania settentrionale.

Su queste zone le piogge saranno un po’ più presenti soprattutto nella prima parte di giornata.

Qualche pioviggine di passaggio potrebbe interessare anche la Puglia, la Basilicata, il Molise, l’Abruzzo, la Calabria, la Sardegna, il Piemonte, il Trentino-Alto Adige e la Sicilia, ma saranno fenomeni davvero di poco conto e di breve durata.