Meteo Oggi 10 Novembre piogge al Nord e Centro. Caldo sino 30°C su Isole

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La perturbazione che ha raggiunto l’Italia risulta piuttosto debole nel suo insieme, eppure sta provocando precipitazioni abbondanti, soprattutto sulla Liguria ma anche su altre aree del Nord-Est. Il paradosso è solo apparente, perché in situazioni come questa conta meno la forza del fronte e molto di più la geografia che incontra: l’umidità trasportata dalle correnti occidentali finisce per scaricarsi sui rilievi esposti dove sono attese le maggiori piogge.

Nel corso della giornata è atteso un incremento delle precipitazioni. Si tratta di pioggia, in larga parte a carattere di stau, cioè addossata ai rilievi.

Piogge da stau su Liguria e Appennino

In Liguria e Appennino settentrionale rivolto al Tirreno, l’aria umida, spinta contro le montagne, è costretta a salire: raffreddandosi condensa e scarica gran parte del suo contenuto d’acqua sul versante esposto al vento, quello sopravvento. Ne nasce una distribuzione delle piogge di martedì 10 novembre molto irregolare, con accumuli importanti a ridosso dei crinali e quantitativi decisamente più modesti a poche decine di chilometri di distanza.

Le maggiori piogge si concentreranno sull’Appennino settentrionale e sulla costa ligure del settore centro-orientale, a tratti anche su quello più occidentale, coinvolgendo quindi la Toscana settentrionale. Piogge abbondanti sono attese pure sulle zone interne del Lazio meridionale e della Campania, oltre che lungo l’intera dorsale appenninica.

Precipitazioni interessano poi l’Emilia-Romagna, il Veneto pianeggiante e il Friuli Venezia Giulia. Sulla Lombardia i fenomeni tenderanno a farsi a tratti diffusi, ma resteranno deboli ovunque, con accumuli maggiori sulla bassa pianura e sulle fasce prealpine: da queste parti, comunque, non sono attese precipitazioni superiori ai 20 millimetri. Meno pioggia, semmai pioggerelle, sono attese nel milanese.

Sulle Alpi occidentali sono attese nevicate, con una quota neve che attualmente si può stimare tra i 1500 e i 1800 metri, mentre sulle Alpi di confine i fiocchi, deboli, cadono a partire dai 2000 metri. Per l’evoluzione dei prossimi giorni in montagna rimandiamo all’approfondimento sulla neve abbondante attesa sulle Alpi. Per gli eventuali avvisi di criticità sulle zone più esposte, il riferimento restano i bollettini del Dipartimento della Protezione Civile.

Caldo fuori stagione su Sicilia e Sardegna

Da segnalare invece il flusso di aria molto calda che raggiunge il settore tirrenico e la Sicilia. È soprattutto tra Sardegna e Sicilia che si registrano le temperature più elevate, oltre i 20°C già di primo mattino. Alle 7:00 abbiamo 23°C nella zona di Palermo, 20°C in quella di Alghero e addirittura 24°C in area costiera nell’oristanese.

Dove in Sardegna agisce l’inversione termica, complice un cielo da sereno a poco nuvoloso, la temperatura si abbassa sensibilmente, seppure a carattere locale. Con il cielo sgombro il suolo disperde calore durante la notte e l’aria fredda, più densa, ristagna nelle conche e nelle vallate, mentre quella mite resta sospesa qualche centinaio di metri più in alto.

Oggi su Sardegna e Sicilia sarà una giornata piuttosto calda per il mese di novembre, in piena atmosfera da Estate di San Martino, anche se la definirei, da anomalia termica eccessiva, con picchi di temperatura estiva che probabilmente arriveranno a 28-30°C. Valori del genere a metà autunno non rappresentano più una rarità: negli ultimi anni le Isole Maggiori hanno vissuto più volte episodi analoghi, con il mare ancora tiepido a fare da serbatoio di calore e a mantenere miti anche le notti.

Nord Italia tra nebbie e piogge in attenuazione

La notte appena trascorsa ha lasciato in eredità foschie dense e locali banchi di nebbia sulla Pianura Padana, soprattutto nel settore occidentale, con una visibilità che nelle prime ore del mattino resta ridotta in diversi tratti. Il risveglio di martedì 10 novembre sul Nord Italia avviene così sotto un cielo coperto, con piogge moderate e qualche rovescio sparso su gran parte delle regioni settentrionali. I fenomeni più intensi e diffusi si concentrano sulla Liguria di Levante, dove non è escluso anche qualche temporale, poi sull’Emilia-Romagna e sul basso Veneto.

Nel corso della giornata la situazione andrà lentamente migliorando. Dal pomeriggio, e in modo più deciso dalla sera, le precipitazioni perderanno forza fino a esaurirsi progressivamente, lasciando spazio a un cielo ancora nuvoloso ma senza più piogge degne di nota. Con il calare del buio, sulla pianura torneranno a formarsi foschie e nebbie, specie a ovest: l’umidità lasciata dalle piogge e il raffreddamento notturno sono gli ingredienti classici della nebbia padana di novembre.

Al Centro piogge in estensione dalla tarda mattinata

Al Centro il mattino si presenta molto nuvoloso, con piogge anche moderate e locali rovesci sulla Toscana settentrionale, dove qualche breve temporale può svilupparsi tra le nubi più compatte. Il resto delle regioni centrali per ora resta ai margini, ma non per molto, perché dalla tarda mattinata le piogge raggiungeranno anche le altre zone del Centro Italia, assumendo a tratti un’intensità moderata.

In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi sulla Sardegna, sul Lazio e sulle regioni adriatiche centrali, e con la notte le foschie, anche dense, interesseranno di nuovo le aree interne, come già accaduto nelle scorse ore.

Al Sud cielo irregolare, Sicilia all’asciutto

Sul Sud Italia il cielo è irregolarmente nuvoloso, con piogge che bagnano Molise, Campania, Calabria, Basilicata e la Puglia centro-settentrionale. La Sicilia è l’unica regione a godersi una giornata senza fenomeni significativi, un’eccezione in un quadro piuttosto uggioso per il resto della Penisola. Dal pomeriggio le piogge si estenderanno anche al Salento, che durante la notte aveva già fatto i conti con foschie dense e qualche banco di nebbia, fenomeni che potranno ripresentarsi nelle ore più fredde.

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