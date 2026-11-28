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Una vera e propria colata gelida si instaurerà sui Balcani. Sarà un’ondata di gelo notevole per il periodo, intensa e particolarmente precoce, soprattutto se paragonata alle ultime annate, sempre più miti anche in quei territori. La domanda che sorge spontanea a lettori e appassionati di meteo è la seguente: l’Italia sarà coinvolta solo marginalmente, oppure arriverà molto freddo anche da noi? Vediamo tutte le ultime novità.

Temperature in calo

Già a cominciare da domenica 29 Novembre dovrebbero esserci estese gelate mattutine in Valle Padana, che saranno molto probabili almeno fino a giovedì 3 Dicembre. Tra venerdì 4 e mercoledì 9 alcune infiltrazioni fredde potrebbero raggiungere le regioni adriatiche, con un clima piuttosto freddo, anche se certamente non eccezionale per il periodo. Potrebbero esserci spruzzate di neve a quote interessanti, anche sotto i 1000 metri, ma escludiamo quasi a priori la possibilità di imbiancate fin sulla costa.

Si apre così un ventaglio di ipotesi. Questi cenni freddi saranno semplicemente una toccata e fuga, oppure riusciranno a coinvolgere l’intero Stivale e si potrà creare una ciclogenesi invernale sui nostri mari?

Analizziamo le ipotesi

Il modello meteo ECMWF prospetta una dinamica decisamente invernale tra domenica 6 e lunedì 7 Dicembre, quando le temperature in quota potrebbero risultare inferiori ai canoni tipici del periodo anche di 5 o 6°C. Ma non è tutto, perché sussiste anche l’ipotesi della formazione di una depressione tra l’Adriatico e il Tirreno meridionale. In questo modo verrebbe richiamata aria molto fredda di matrice balcanica e, se tutto andasse in porto, le nevicate potrebbero raggiungere le colline di Marche, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale, le zone più avvezze a ricevere aria fredda con questo tipo di pattern meteorologico. Ricordiamo che in area balcanica lo zero termico sarà al suolo: vuol dire che tutta la colonna d’aria sarà completamente sotto zero.

Quale potrebbe essere lo scenario più plausibile?

Chiariamo subito un concetto importante per i nostri follower. I principali centri di calcolo sono piuttosto concordi sulla possibilità di un gelo cruento tra Ucraina, Romania e Bulgaria almeno fino al 10 Dicembre. Il problema è capire quanto questo serbatoio gelido riuscirà a spostarsi verso occidente, oppure se l’Atlantico avrà la meglio e scaccerà verso est questo lago ghiacciato.

Tornando al nostro Paese, lo scenario più interessante e probabile consiste in un periodo caratterizzato da gelate notturne al Nord e da temporanee incursioni fredde lungo il medio e basso Adriatico. La possibilità di nevicate collinari dipenderà strettamente dalla formazione di una depressione mediterranea. Su questo punto i modelli non sono ancora concordi, e giova anche ricordare che nemmeno i vari run di ECMWF propongono sempre l’ipotesi di un ciclone invernale. Non resta che seguire i nostri aggiornamenti meteo per vedere l’evoluzione del tempo, anche se Dicembre promette di iniziare in modo piuttosto invernale.

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE