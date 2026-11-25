Seguici su Google

Come già accennato in altri articoli, l’Italia sarà presa di striscio da una nuova fase di maltempo e di freddo che dovrebbe colpire in pieno i Balcani. Per la verità, in questo articolo non ci occupiamo tanto delle previsioni meteo sul nostro Paese, quanto della scarsissima possibilità di precipitazioni diffuse che avremo nei primi giorni di dicembre.

Che cosa emerge

Un vasto promontorio di matrice oceanica dovrebbe stazionare alle alte latitudini e condizionare il tempo su molte regioni europee. Può sembrare qualcosa di remoto, ma secondo noi una simile disposizione dell’alta pressione favorirebbe, lungo il suo margine orientale, la discesa di correnti sensibilmente più fredde provenienti dalle latitudini settentrionali e nord-orientali. Fin qui tutto normale: abbiamo già visto più volte che le irruzioni di aria fredda balcanica si originano proprio grazie a questo tipo di moto.

Europa a due velocità

Sull’Europa occidentale, che comprende soprattutto la Penisola Iberica, la Francia e le Isole Britanniche, le temperature potrebbero mantenersi superiori alle medie stagionali, grazie al fatto che la cupola anticiclonica sarebbe piuttosto estesa e probabilmente anche duratura.

In Italia avremmo una sorta di Paese a due velocità: più freddo nelle zone orientali e più mite in quelle occidentali. Attenzione alle temperature piuttosto rigide della Val Padana, che ricordiamo essere una zona geografica completamente a sé stante in questo periodo dell’anno. Chi vive al suo interno e frequenta le coste o il Centro-Sud si rende conto che si tratta di due climi del tutto diversi, una differenza abnorme dovuta proprio a una particolare conformazione geografica.

Pochissime piogge

Dato lo stop al flusso atlantico, in linea di principio almeno fino al 7-8 dicembre, secondo questa evoluzione gran parte delle regioni italiane potrebbe sperimentare una fase caratterizzata da precipitazioni scarse o completamente assenti. Soprattutto sulle Alpi, ma anche sugli Appennini, le occasioni di Dama Bianca sarebbero pochissime, proprio perché mancherebbe qualsiasi apporto umido proveniente dall’Atlantico. Sappiamo poi che, quando un anticiclone è così esteso e si piazza sull’Europa occidentale, le perturbazioni latitano davvero per parecchio tempo. Questo non sarebbe un problema, perché abbiamo avuto un novembre estremamente piovoso nelle regioni settentrionali e in quelle tirreniche, però alla lunga lo diventerà se continueranno a esserci fasi meteo stabili e miti, anziché le piogge che comunque serviranno tra dicembre e gennaio.