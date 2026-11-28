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Sono sicuro che molti di voi avranno letto alcuni articoli meteorologici che indicavano una possibile ondata di freddo e neve a bassa quota proprio per il ponte dell’Immacolata. In questo articolo cercherò di spiegarvi in maniera accurata quanto è effettivamente probabile uno scenario simile e, soprattutto, quali potrebbero essere le conseguenze sull’intera prima decade di dicembre.

Inizia un periodo freddo

Soprattutto sul continente europeo orientale, sta per iniziare una fase estremamente fredda per i Balcani, a causa di ripetute discese di aria gelida direttamente dalla Russia. A una prima analisi questo potrebbe interessarci poco, visto che stiamo parlando dell’area balcanica e non dell’Italia. Ma attenzione, perché le apparenze ingannano: avere un serbatoio gelido a est del nostro Paese è importante, in quanto basterebbe un semplice spostamento delle masse d’aria per far piombare gelo e neve sul nostro territorio.

Anticiclone di blocco

A livello europeo, questo pattern meteo così spiccatamente invernale è dovuto principalmente alla posizione di una robusta struttura anticiclonica, destinata a svilupparsi tra Penisola Iberica, Francia e Isole Britanniche. Così facendo, avrà due compiti importanti: il primo sarà quello di impedire alle perturbazioni atlantiche di raggiungere direttamente il Mediterraneo, il secondo sarà quello di favorire la discesa di correnti molto fredde verso l’Europa orientale. In quest’ultima area le anomalie saranno davvero importanti, anche di 7-9°C sotto le medie di riferimento. E ricordiamo che quelle zone hanno un inverno molto più rigido del nostro. Basti pensare che, dal 30 novembre fino forse al 9 dicembre, in diverse zone di Romania e Ucraina lo zero termico sarà stabilmente al suolo. Questo vuol dire che la colonna d’aria sarà completamente congelata e sotto zero per giorni: capite anche voi che si tratta di un freddo veramente molto intenso!

Gli scenari dal 7 dicembre in poi

Cerchiamo di analizzare le proiezioni del modello ECMWF. Come è facile aspettarsi, il gelo più intenso sarà su Balcani, Grecia ed Europa orientale. Sui nostri territori, però, le anomalie risultano molto meno marcate; ciononostante ci aspettiamo temperature leggermente inferiori alla norma sul Friuli-Venezia Giulia e sull’Alto Adriatico. Ma quello che interessa a noi è la possibilità che si crei una ciclogenesi capace di richiamare aria fredda sui nostri mari. Abbiamo due possibilità. La prima è che il minimo non si formi e continuino semplicemente ad arrivare veloci infiltrazioni gelide da est e nord-est. In questa ipotesi, il ponte dell’Immacolata potrebbe trascorrere prevalentemente asciutto e freddo al Nord, leggermente più movimentato sulle regioni adriatiche e relativamente mite sulle Isole Maggiori, ai margini di qualunque discesa fredda. La seconda visione è che si crei un minimo di bassa pressione sul Tirreno, in grado di richiamare masse d’aria gelide balcaniche che, sorvolando l’Adriatico, si caricherebbero di umidità e potrebbero far nevicare in maniera abbondante sulle zone orientali del Centro-Sud. In particolare, in questo caso, le nevicate più consistenti potrebbero interessare la dorsale appenninica, dalle Marche fino alla Calabria ionica.

Quanto è probabile questo scenario?

Dobbiamo informare i nostri lettori che l’ipotesi della ciclogenesi non è la più contemplata, né tantomeno la più probabile, secondo i modelli. Possiamo dire, con ragionevole sicurezza, che sia GFS sia ECMWF sono concordi nel vedere un serbatoio gelido sui Balcani, ma risultano meno d’accordo su quanto questo freddo riesca a spingersi fin sopra le nostre teste. Sicuramente vivremo una prima parte di dicembre piuttosto fredda, senza anticicloni enormi e clima mite, ma è probabile che, non formandosi un minimo ben posizionato, non si possa parlare di grandi nevicate, bensì solo di condizioni meteo pienamente invernali, in un contesto freddo ma piuttosto secco. Continuate a seguirci!

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE