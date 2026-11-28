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Il momento di passaggio tra fine novembre e inizio dicembre vedrà l’Italia in una fase meteo interlocutoria, tra la spinta stabilizzante dell’alta pressione in pressing da ovest e l’ulteriore arrivo di correnti fredde dai quadranti settentrionali e orientali. Dopo un esordio settimanale generalmente tranquillo, lo scenario meteorologico tornerà parzialmente a movimentarsi, spaccando la Penisola in due: da un lato il Nord e il versante tirrenico, più protetti ma esposti a forte escursione termica ed intenso raffreddamento notturno; dall’altro il medio-basso Adriatico, il Mezzogiorno e le due Isole Maggiori, alle prese con una nuova fase di instabilità dal sapore invernale.

L’avvio stabile di lunedì, poi il peggioramento tra martedì e mercoledì

La settimana si aprirà nella giornata di lunedì 30 novembre sotto il segno di una sostanziale tregua atmosferica. Un promontorio anticiclonico in allungamento dall’Europa occidentale verso il comparto centro-orientale del Continente garantirà cieli in prevalenza sereni e tempo asciutto su gran parte del territorio nazionale, favorendo tuttavia la formazione di foschie e banchi di nebbia sulle pianure del Nord durante le ore più fredde.

Questa quiete avrà però vita breve. All’interno del campo di alta pressione si isolerà infatti una goccia fredda in quota che, tra martedì 1 e mercoledì 2 dicembre, scivolerà dall’Europa centrale fin verso il Mediterraneo, attivando tese correnti nord-orientali dai Balcani. L’ingresso di questa massa d’aria più fredda in quota alimenterà un deciso peggioramento lungo le regioni adriatiche, al Sud e su Sicilia e Sardegna: i contrasti termici generati dal flusso freddo daranno vita a rovesci irregolari, temporali localmente accompagnati da grandinate e qualche spruzzata di neve lungo la dorsale appenninica. Al contrario, sulle regioni settentrionali e lungo la fascia tirrenica il tempo continuerà a mantenersi più asciutto e soleggiato, pur in un contesto ventilato e frizzante.

Clima rigido, gelate fino in pianura e incognite per il prosieguo

Sul fronte delle temperature, ci attendiamo un lieve calo termico rispetto ai giorni precedenti, accentuato da venti sostenuti da nord-est destinati ad attenuarsi soltanto a partire da venerdì 4 dicembre. In sostanza percepiremo un po’ di freddo. Le ore notturne e il primo mattino porteranno estese gelate sulle pianure del Settentrione e nelle conche interne del Centro, mentre anche durante il giorno i valori faticheranno a salire: le massime resteranno infatti al di sotto dei 6/8°C al Nord, si attesteranno intorno ai 10/12°C al Centro e non andranno oltre i 14°C al Sud e sulle Isole Maggiori.

Anche nella seconda metà della settimana, secondo le attuali elaborazioni modellistiche, il flusso settentrionale potrebbe continuare a inviare nuovi impulsi freddi dal Nord Europa verso il bacino del Mediterraneo, mantenendo condizioni a tratti turbolente sulle regioni meridionali e adriatiche — dove la neve potrebbe spingersi fino a quote relativamente basse — mentre il Nord e il Tirreno resterebbero all’asciutto. Trattandosi di una linea di tendenza a medio termine, la traiettoria esatta di queste irruzioni richiederà comunque ulteriori conferme, ma il meteo invernale sembra partire questa volta in modo puntuale.

Questo articolo è stato realizzato consultando i più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ) per le previsioni meteo.