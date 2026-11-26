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Condizioni meteo climatiche in netto peggioramento, d’altronde la depressione nord atlantica ha trovato strada libera e si è gettata con impeto sul Mediterraneo centrale. Alle sue spalle l’Alta Pressione, che nel frattempo inizierà a premere sull’Europa occidentale e tale posizionamento sarà importantissimo per il trend evolutivo d’inizio Dicembre

Prima di proiettarci verso quello che sarà a tutti gli effetti il primo mese invernale, dobbiamo necessariamente soffermarci per un momento sulle attuali condizioni del tempo. Perché l’Inverno, soprattutto nel corso del weekend, si farà sentire e sarà difatto la più grande novità delle ultime settimane. Parliamoci chiaro: dopo il clima dei giorni scorsi in pochi avrebbero scommesso su un cambiamento così rapido e consistente.

Ce ne renderemo conto soprattutto dalle temperature, destinate a crollare già nelle prossime ore. La depressione nord atlantica, infatti, aggancerà l’aria fredda presente sull’Europa orientale e in procinto di insinuarsi sul Mediterraneo centrale. Freddo che si accompagnerà a un vortice ciclonico secondario la cui traiettoria è tutt’altro che scontata.

Osservando le autorevoli proiezioni modellistiche viene indicato come probabile un rapido scivolamento verso la Grecia e le nostre regioni risulterebbero appena lambite sia dall’ondata di freddo sia dalle maglie cicloniche. Tuttavia i modelli matematici a più alta risoluzione ci mostrano una risposta dei nostri mari, con possibile sviluppo di un ulteriore vortice depressionario secondario sui mari meridionali. Ed è per questo che anche nel fine settimana potrebbero verificarsi precipitazioni, ma stavolta lungo la fascia adriatica centro meridionali e al Sud. Sicilia compresa.

Precipitazioni che, in virtù del suddetto crollo termico, potrebbero assumere carattere nevoso sulla dorsale appenninica e a quote relativamente basse. Poi, da domenica, la situazione dovrebbe tendere progressivamente al miglioramento ma a questo punto è fondamentale evidenziare le persistenti divergenze modellistiche.

Da un lato, infatti, i centri di calcolo europei ipotizzano un’espansione dell’Alta Pressione verso levante, quindi in direzione del Mediterraneo centrale. Ipotesi che ci consegnerebbe una prima settimana di Dicembre all’insegna del sole, della stabilità atmosferica e delle temperature in aumento. Massime soprattutto.

Dall’altro lato troviamo i centri di calcolo americani, che invece danno molto meno peso alla rimonta anticiclonica e sostengono la tesi del freddo in rapido avanzamento sull’Europa centrale. Complice un’espansione dell’Alta Pressione verso nord, quindi con irruzione artica in scivolamento verso sud. Quest’ultima ipotesi, se confermata, ci consegnerebbe una prima settimana di Dicembre fortemente invernale. A questo punto è lecito domandarsi: chi avrà ragione?