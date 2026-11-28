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Stiamo arrivando alla fine di un autunno nel segno del meteo a tratti piovoso, ma soprattutto molto mite. Ad un certo punto della stagione, con i primi brividi registrati all’inizio di novembre, si era diffusa l’impressione che la stagione fredda fosse pronta a giocare d’anticipo. Quell’aspettativa di un esordio invernale prematuro si è tuttavia scontrata con la realtà dei fatti: avanzando verso il cuore di novembre, l’atmosfera europea è rimasta imbrigliata sotto una spinta esagerata delle correnti oceaniche, spesso accompagnate da avvezioni calde di matrice subtropicale sul Mediterraneo.

Tutto è cambiato di colpo con le dinamiche di un Vortice Polare improvvisamente debole, a seguito delle dinamiche in stratosfera registrate nelle scorse settimane. Basta allargare lo sguardo all’intero emisfero settentrionale per accorgersi che la circolazione generale sta mostrando crepe significative, con un avvio di dicembre pronto a confermare l’inverno subito grande protagonista sulla scena europea. Il caldo anomalo novembrino ha ceduto il passo ed è giunto al termine l’incredibile tepore fuori stagione.

Le temperature sono letteralmente crollate in picchiata verso valori più tipici per il periodo, ma anche sotto media in molte nazioni dell’Europa Centro-Orientale dove si sono avute le prime nevicate fino in pianura. Stiamo parlando di uno sbalzo eclatante anche di più di 10 gradi in pochi giorni, che ci ha traghettato in uno scenario più tipico per il periodo. Alla radice di questo crollo termico c’è un Vortice Polare particolarmente debole e disturbato: quando questa vasta struttura depressionaria perde compattezza, fatica a trattenere l’aria gelida attorno al Circolo Polare Artico, favorendo scambi meridiani che permettono al freddo di dilagare fin verso le medie latitudini.

Dinamica stagionale molto imprevedibile, si parte da ottime premesse

A differenza di quanto accaduto nelle passate stagioni, quest’anno il Vortice Polare non mostra affatto una struttura granitica alla vigilia dell’inverno, lasciando aperta la porta a sorprese imprevedibili nel corso di dicembre. C’è stato già un totale riassetto della circolazione atmosferica sulla scena euro-atlantica ed il ritorno dell’alta pressione alle alte latitudini, con conseguente rallentamento del flusso atlantico. L’avvio di dicembre confermerà il brusco cambio di passo, aprendo le porte a condizioni dal sapore decisamente invernale.

Guardando alla prima metà di dicembre, la stagione fredda sembra dunque pronta a sferrare un assalto ancora più importante. Sullo sfondo resta inoltre l’incognita legata a El Niño: pur non esercitando un’influenza diretta sul continente europeo, questo fenomeno rappresenta una variabile capace di alterare gli equilibri atmosferici su scala globale. L’attenzione resta alta sul Vortice Polare stratosferico, con altri possibili riscaldamenti improvvisi in grado di determinare scossoni non da poco.

C’è quindi grande fermento in vista della stagione invernale che si avvicina, visto che abbiamo a che fare con un qualcosa di atipico difficile da inquadrare anche dai maggiori Centri di Calcolo. Sebbene le proiezioni stagionali suggeriscano un meteo invernale nel complesso non particolarmente rigido, la presenza di questi fattori potrebbe comunque innescare parentesi fredde improvvisamente vivaci e difficili da inquadrare con largo anticipo.

Questo articolo è stato realizzato consultando i più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ) per le previsioni meteo.