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L’ultimo fine settimana di novembre sarà più freddo in molte regioni. Sabato 28 novembre il calo delle temperature massime si farà sentire soprattutto lungo il medio e basso Adriatico. Nella notte tra sabato 28 e domenica 29, invece, il dato più rilevante saranno le minime al Nord, che potranno scendere sotto zero in alcune zone. Al Sud e sulle Isole Maggiori i valori diurni resteranno più alti.

Sabato 28, massime sotto i 10°C in alcune città del Nord

A Verona sono previsti 2°C di minima e 9°C di massima, mentre a Belluno si passerà da -2°C al mattino a circa 6°C nelle ore più miti. Il calo delle massime sarà meno evidente al Nord-Ovest e sulle Alpi rispetto a molte altre zone del Paese. Nelle valli più fredde, tuttavia, il termometro potrà partire già sotto lo zero.

Sul versante adriatico, a Pescara sono attesi circa 9°C di minima e 11-12°C di massima. Più a sud, a Bari, si prevedono 12-13°C al mattino e 14-16°C nel pomeriggio. A Palermo le massime potranno raggiungere i 16-18°C. Si tratta di valori riferiti alle singole città: nelle aree interne e in collina farà più freddo che sulla costa.

Domenica 29, il freddo si farà sentire soprattutto all’alba

Domenica le temperature resteranno in gran parte stabili o scenderanno ancora leggermente. Al Nord sono previste minime localmente sotto zero, soprattutto nei fondovalle e nelle zone di pianura dove il raffreddamento notturno sarà più marcato. In Lombardia, per esempio, le minime in pianura potranno avvicinarsi allo zero, con differenze tra i centri abitati e le campagne.

I valori saranno perlopiù inferiori alla media del periodo, con un quadro più mite in Calabria e sulle Isole Maggiori. Il confronto tra le due giornate mette quindi in evidenza due momenti distinti: sabato il calo delle massime sull’Adriatico, domenica le minime più rigide in parte del Nord.