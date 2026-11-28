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Si sta rilevando tanto, nella cronaca meteo degli ultimi giorni, la possibilità di azioni fredde invernali con l’arrivo del mese di Dicembre. Una certa verità di fondo c’è, poiché, in effetti, con la perturbazione degli ultimi giorni, che ha portato nuove piogge diffuse su gran parte del territorio, si chiude il ciclo atlantico, probabilmente per un lungo periodo. La circolazione già da oggi ha assunto una componente meridiana, grazie alla spinta di un’alta pressione in crescita da ovest: non più, dunque, correnti umide e instabili occidentali o meridionali, ma correnti da nord, per di più ancora con una moderata azione depressionaria, tra oggi e domani, sul medio e basso Adriatico, poi in evoluzione verso la Grecia, quindi con qualche altra pioggia locale sul medio e basso Adriatico e al Sud. Una configurazione meridiana che sarebbe sempre più protagonista tra il finale di mese e poi, probabilmente, per tutta la prima metà di Dicembre, proprio grazie a un anticiclone di blocco in progressiva espansione verso i settori centro-occidentali del continente.

Cosa significherebbe per l’Italia

Ma cosa significherebbe, per l’Italia, l’instaurazione di una circolazione meridiana? Essenzialmente correnti settentrionali più fredde, indotte dalla circolazione oraria dell’alta pressione con massimi sull’Europa centro-occidentale. La struttura stabilizzante, infatti, attesa invadente su buona parte del continente, si mostrerebbe più solida tra l’Atlantico orientale, Francia, Spagna e l’Europa occidentale in genere; sarebbe presente, ma decisamente meno solida, in corrispondenza dell’Europa centrale, del Mediterraneo centrale e dell’Italia. Sull’Europa nord-orientale e orientale, invece, le simulazioni matematiche continuano a mostrare una circolazione fredda già presente e destinata a persistere, che verosimilmente interagirebbe in più di qualche occasione con l’alta sull’Europa occidentale, portando influenze, di intensità tutta da verificare via via, anche verso l’Europa centrale e il Mediterraneo, dove l’anticiclone sarebbe più vulnerabile. Proprio per questa maggiore vulnerabilità della figura stabilizzante sui meridiani centrali del continente, l’evoluzione, anche sull’Italia, si prospetta piuttosto sfuggente e magari anche repentinamente mutevole. Stando agli ultimi dati ensemble del modello europeo ECMWF, già da oggi e ancor più dalle prossime ore, le correnti da nord prenderebbero il sopravvento sull’Italia, con un campo termico in discesa e abbastanza freddo, verosimilmente con diversi giorni all’insegna di temperature sotto media.

Primi giorni di Dicembre: freddo, ma con pochi fenomeni

Non si tratterebbe, almeno tra questi giorni di fine mese e i primi 3/4 giorni di Dicembre, di un freddo particolarmente significativo; tuttavia si farebbe sentire, talora esaltato da sostenuti venti di tramontana, e magari anche con fiocchi di neve dapprima a 1.400/1.500 metri, poi anche intorno ai 1.000 metri nelle prossime 24/36 ore sui rilievi del medio Adriatico, sebbene in un contesto di instabilità non particolarmente importante, o comunque non diffusa. Primi giorni di Dicembre con tempo più stabile su gran parte dei settori, salvo qualche pioggia locale in più sulla Sicilia centro-meridionale, qualcuna sulla Sardegna orientale, sulla Calabria meridionale e sul Crotonese, occasionalmente sul medio Adriatico, ma con un clima piuttosto freddo di notte e al mattino (freddo esaltato dalle inversioni termiche), specie al Centro Nord, anche con gelate diffuse fino a bassa quota e qualche episodio anche sulle aree interne dell’Appennino meridionale.

Una prospettiva di freddo più sostanzioso potrebbe esserci verso il primo fine settimana di Dicembre, ossia verso Sabato 5 e Domenica 6 Dicembre. In quella fase, l’alta pressione potrebbe cedere un po’ di più sotto la spinta di correnti fredde continentali più ostinate e concedere, oltre a un calo termico più importante, specie sul medio e basso Adriatico, anche una debole-moderata instabilità di tipo invernale su queste aree: quindi deboli piogge sparse alle basse quote e possibili nevicate deboli, al più localmente moderate, sull’Appennino centro-meridionale, fino in collina o mediamente tra 500 e 900 metri. Succederebbe poco, in termini di instabilità, sul medio e alto Tirreno e al Nord, protetti dall’alta pressione, anche se farebbe freddo, specie di notte e al mattino.

Dall’Immacolata la possibile svolta invernale

Vagliando i dati sul lungo periodo, ancora una volta il modello europeo ECMWF prospetterebbe una possibile azione instabile e di tipo invernale più seria dall’Immacolata, o da subito dopo, verso la seconda decade e la metà del mese. Continua a essere questo il target temporale nel quale le simulazioni del modello vedrebbero un’azione fredda di matrice continentale più sostanziosa, con una bassa pressione estesa dal settore russo-ucraino a tutta l’Europa orientale, fino ad abbracciare anche il Mediterraneo centrale, così come rappresentato nell’ultima simulazione ensemble del modello e raffigurato nell’immagine di copertina. Proprio in prossimità dell’Italia, il modello vedrebbe anche l’innesco di una seconda azione depressionaria locale, con possibile esaltazione dell’instabilità invernale. Questo il quadro di massima dall’8/9 Dicembre e per alcuni giorni a seguire.

Naturalmente si tratta di una proiezione a lungo termine, la cui validità è chiaramente effimera, tuttavia confermata da diverse corse del modello, per cui va tenuta in considerazione. Da considerare anche, qualora si realizzasse una configurazione barica come quella prospettata, che il minimo nostrano potrebbe portare effetti diversi sulle varie regioni italiane a seconda della sua collocazione in tempo reale: se troppo alto, freddo e neve anche a bassa quota, ma solo al Nord; se in posizione medio-bassa, freddo e neve per tutti in progressione; se collocato sui mari meridionali italiani, freddo per tutti, ma neve a bassa quota solo sul medio e basso Adriatico e al Sud. Tuttavia, questi sarebbero eventualmente dettagli da definire più sotto data. Per ora ci preme circoscrivere, secondo i dati, la fase temporale nella quale potrebbe concretizzarsi per l’Italia una manovra invernale più significativa, che andrebbe inquadrata dal 7/8 Dicembre fino al 13/14 circa. Da rilevare, però, che anche nei giorni precedenti, e a cominciare da queste ore, ci sarebbe una buona circolazione di stampo freddo, anche se mediamente asciutta o con poca instabilità circoscritta. Maggiori dettagli sulle possibili prospettive più invernali nei nostri aggiornamenti quotidiani. Su elaborazione dati del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio-Lungo Raggio (ECMWF).