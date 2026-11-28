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Da quando il web è entrato a far parte delle nostre vite, sapere che tempo farà oggi e ancor più domani (inteso come futuro) non è più un’impresa. Ma da quando la rete è divenuta fonte inesauribile – per di più gratuita – di informazioni meteorologiche è tutto un caos. La dura legge del “fatturato” impone scelte talvolta discutibili, spesse volte aberranti. Si legge e si sente di tutto. Siamo passati da chi sostiene l’inutilità dei modelli meteo climatici a chi invece dipinge scenari catastrofici (sempre più caldo, inverni sempre più miti e via discorrendo)

Ed ora che è arrivato l’inverno? Beh, considerando che i cosiddetti meteo appassionati traggono soddisfazione dal freddo epocale, non tarderanno ad apparire annunci su un’imminente era glaciale. E’ capitato anche a noi, mica ci tiriamo indietro, di proporvi articoli riguardanti previsioni stagionali. Ma quando si propongono certi contenuti lo si fa con cognizione di causa, con un intento scientifico ben preciso, non certo per tirare a indovinare.

Lungi da noi avventurarci in proiezioni astruse per il semplice gusto di aumentare i “click”. Poi lo sappiamo, non mancherà, nei prossimi 3-4 mesi, chi ci metterà in croce per aver cannato una previsione, ma l’importante è che quanto proposto abbia sempre e comunque una solida base modellistica.

Potremmo dirvi, confermando altri articoli recenti, che alcuni elementi giocano a favore di un inverno memorabile. Si potrebbe, ad esempio, ipotizzare una maggiore incidenza dell’Anticiclone Russo-Siberiano, che trae linfa vitale dalla stratificazione del gelo al suolo e di gelo, da quelle parti, ne sta già facendo tanto. Ma si tratta pur sempre di ipotesi, è bene tenerlo a mente. Quel che non dobbiamo scordarci, né oggi né mai, è che la natura fa solo esclusivamente ciò che vuole. Possiamo provare ad interpretarne i segnali, ma lanciarci in previsioni a 2-3 mesi – spacciandole per verità assolute – non fa parte del nostro lavoro.

Ed è per questo che vi invitiamo, caldamente, a cogliere ogni singolo elemento negli articoli che giornalmente metteremo a vostra disposizione. Non soffermatevi sul superficiale, magari solamente sul titolo. Andate oltre, sviscerate l’argomento, cogliete i dettagli, studiatene i particolari. Sarà un inverno memorabile, non c’è dubbio. Un inverno che come sempre ci terrà incollati al monitor di un pc e che anche quest’anno ci regalerà quelle sensazioni impareggiabili dell’attesa.

Non importa quanto nevicherà, quanto farà freddo, dove e perché cadrà più neve. Quel che importa è che la stagione dei sogni fanciulleschi è iniziata. E come ogni bel sogno che si rispetti, anche il prossimo sarà indimenticabile.