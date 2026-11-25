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Due ipotesi diametralmente opposte, due ipotesi che derivano dall’interpretazione delle complesse dinamiche atmosferiche in corso. Lo ripetiamo: quando accaduto recentemente al Vortice Polare sta provocando un vero e proprio terremoto barico e i primi risvolti invernali sono ormai imminenti

La presenza, nei prossimi giorni, di un’Alta Pressione sul Nord Europa è il segnale più evidente della ridistribuzione delle strutture sinottiche continentali. Solitamente, lo ricordiamo, una struttura anticiclonica ad alte latitudini è in grado di innescare lo scivolamento di masse d’aria fredda verso sud. Ed è proprio ciò che accadrà nei prossimi giorni, allorquando osserveremo un nucleo gelido in posizionamento sull’Europa orientale.

Tuttavia quel che più interessa, visto e considerato che il trend previsionale per i prossimi giorni è piuttosto lineare, è capire se nel corso della prima settimana di Dicembre si potrà sviluppare un blocco anticiclonico capace di imporre uno stop forzato alla circolazione atlantica. Soprattutto sarà importante capire quale potrebbe essere l’esatto posizionamento di un blocco così imponente ed è qui che dobbiamo introdurre le profonde differenze modellistiche.

Da un lato, infatti, il modello americano GFS ipotizza un posizionamento sull’Europa occidentale con estensione verso la Scandinavia (proponendo pertanto una fusione tra l’Alta Pressione scandinava e l’Alta delle Azzorre). Tale ipotesi potrebbe spalancare le porte ad alcuni impulsi d’aria gelida capaci di spingersi sulle nostre regioni.

Ipotesi, quindi, che spalancherebbe le porte a un esordio invernale in grande stile. Diciamolo: GFS lascia intravedere almeno due ondate di freddo, una delle quali potrebbe risultare realmente un’ondata di gelo. Se così fosse le nevicate potrebbero spingersi a bassissima quota in tante zone d’Italia.

L’altra ipotesi, al contrario, propone un posizionamento dell’Alta Pressione sul Mediterraneo centrale e il conseguente scivolamento dell’aria gelida verso est. Soluzione, come avrete intuito, proposta dal modello europeo ECMWF. Sappiamo che l’affidabilità di tale strumento è elevata e che pertanto la soluzione anticiclonica potrebbe risultare la più probabile. Ma c’è da dire che in presenza di uno scossone barico come quello che stiamo registrando la direttrice della rimonta anticiclonica potrebbe rappresentare una spina nel fianco non di poco conto.

Non resta, quindi, che attendere i prossimi giorni allorquando siamo certi che l’allineamento modellistico sarà in grado di darci la risposta che stiamo cercando.