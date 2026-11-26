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Il centro meteo europeo ECMWF da alcuni giorni batte una pista molto interessante. Per buona parte della prima settimana di dicembre una vasta struttura anticiclonica dominerà, senza mezzi termini, il pattern europeo, condizionando ovviamente anche il nostro Paese. Non ci interesserà però in pieno, almeno in una prima fase: l’Italia si ritroverà infatti in una posizione di confine tra l’alta pressione occidentale e le correnti fredde dirette verso l’Europa orientale.

Le aree più fredde

Con questo tipo di pattern meteo le regioni più interessate dalle infiltrazioni di aria fredda sarebbero quelle settentrionali e del versante adriatico, dove ci aspettiamo una diminuzione delle temperature, accompagnata localmente da una ventilazione nord-orientale. Anche in questo caso è inutile parlare di ondate di gelo, perché il nocciolo gelido rimarrà comunque sui Balcani e da noi arriverà soltanto qualche spiffero freddo a tratti. Attenzione però: sulla Valle Padana potrebbero formarsi anche nebbie e nubi basse, e quindi le anomalie effettivamente percepite da chi ci abita sarebbero comunque inferiori.

Volendo dare qualche dato, sulle aree orientali del nostro Paese i valori potrebbero risultare inferiori alla norma di 3-5°C. Ma è sui Balcani che si scenderà anche fino a 15°C sotto media! Lì sì che si vivrà una vera e propria ondata di gelo precoce.

E quelle più miti

Diametralmente opposta la situazione sui settori occidentali del Vecchio Continente. A titolo di esempio, sulla Penisola Iberica, sulla Francia e sulle Isole Britanniche la presenza dell’anticiclone favorirebbe temperature superiori alle medie stagionali, con anomalie positive anche di 3-5°C e una settimana piuttosto mite.

Pochissime piogge

Dato che il nocciolo freddo finirà in zona balcanica e il minimo di bassa pressione risulterà lontano dai nostri territori, sul fronte delle precipitazioni non ci sono buone notizie. Almeno fino al 7-8 dicembre, secondo l’attuale tendenza del modello europeo, non si intravedono perturbazioni organizzate capaci di attraversare diffusamente la Penisola. Oltretutto, anche la colata fredda rimarrà troppo a oriente: le correnti più fredde sorvoleranno i mari caldi, ma senza insistere a lungo, e pertanto le precipitazioni saranno piuttosto scarse e relegate alle zone adriatiche e in parte a quelle ioniche.

Nevicate pressoché assenti sull’arco alpino, mentre lungo la dorsale appenninica si avrebbe qualche rovescio nevoso a bassa quota, più coreografico che altro. Il semplice abbassamento delle temperature, giova ricordarlo ai nostri lettori, non è sufficiente a garantire precipitazioni nevose senza un adeguato apporto di umidità. Stiamo parlando di masse d’aria continentali molto secche: se non riescono a scorrere a lungo sui mari caldi non si caricano di umidità, e quindi precipita molto poco. E per tutta la prima settimana dicembrina il leitmotiv meteo sarà proprio questo.

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE