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Per chi ama la stagione fredda, gli ultimi anni hanno rappresentato una lunga sequenza di meteo monotono. Tra anticicloni invadenti e temperature costantemente sopra la media, l’idea stessa di un inverno autentico — fatto di gelate diffuse, aria frizzante e neve fino in pianura — sembrava ormai relegata ai ricordi del passato. Di fronte all’avvicinarsi della nuova stagione, il primo istinto sarebbe quello di non farsi illusioni, dando per scontato l’ennesimo trimestre anonimo e mite. Eppure, osservando le dinamiche atmosferiche che si stanno delineando già in questa fase autunnale, emergono indizi interessanti che invitano a non archiviare troppo in fretta le speranze di assistere a un inverno finalmente vivace.

Oltre la media climatica: il peso di un singolo grande evento

Naturalmente, occorre mantenere i piedi per terra e leggere con obiettività le indicazioni dei principali centri di calcolo. Le proiezioni stagionali su larga scala continuano a suggerire un trimestre invernale nel complesso più caldo rispetto alle medie storiche, un dato che ormai non sorprende più alla luce del trend climatico recente. Tuttavia, la media statistica di tre mesi non racconta tutta la storia: una stagione generalmente mite può comunque nascondere al suo interno parentesi estremamente dinamiche, capaci di stravolgere lo scenario nel giro di pochi giorni.

A differenza delle ultime annate, in cui l’atmosfera è rimasta pressoché bloccata in configurazioni monotone, quest’anno si registrano movimenti precoci e significativi nei piani alti dell’atmosfera. La già evidente fragilità del Vortice Polare — un segnale ben diverso rispetto alla compattezza osservata negli inverni recenti — rappresenta un fattore concreto favorevole alla discesa di masse d’aria artica verso le medie latitudini, persino con un certo anticipo rispetto al calendario. Non serve sognare tre mesi di gelo ininterrotto come nei racconti d’altri tempi: basterebbe anche un solo, ben strutturato episodio di freddo intenso e neve a bassa quota per riscattare anni di attese vane e rendere la stagione memorabile.

Il precedente che insegna a non dare nulla per scontato

D’altronde, la storia della meteorologia dimostra che l’atmosfera conserva sempre un margine di imprevedibilità capace di smentire le tendenze apparentemente più consolidate. Basti pensare a quanto accadde nel febbraio del 2012, quando un’ondata di gelo e neve di portata storica investì l’Italia in un periodo in cui molti iniziavano già a sostenere che certi eventi non si sarebbero più verificati alle nostre latitudini.

Senza cedere a facili entusiasmi o a previsioni sensazionalistiche, il quadro attuale autorizza quantomeno un cauto ottimismo. Il confronto con gli ultimi inverni “mai nati” gioca a favore di una stagione più movimentata, e i primi scricchiolii della circolazione polare suggeriscono che l’inverno in arrivo abbia tutte le carte in regola per sorprenderci con qualche colpo di scena.

Tanti sostengono che gli Inverni come quelli di una volta non torneranno più. Chi può dirlo? Non dobbiamo però farci illusioni, viste le tendenze meteo degli ultimi anni che non lasciano spazio a quelli che sono solo sogni.

Questo articolo è redatto da parte dell’autore, tenendo conto dei più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ), interpretati per le previsioni e l’evoluzione meteo.