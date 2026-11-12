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L’inversione dei venti in Stratosfera è iniziata il 10 Novembre, mai così presto nell’era moderna: i modelli matematici vedono un evento breve, ma tra super El Niño e possibili ondate di freddo verso l’Europa il quadro di inizio Dicembre resta apertissimo.

Vortice Polare, uno Stratwarming mai visto così presto

È una notizia per gli addetti ai lavori, straordinaria, che sigla addirittura un record in ambito meteo. Il Vortice Polare stratosferico ha subito un Major Sudden Stratospheric Warming (SSW) da primato per precocità tra l’inizio e la metà di Novembre 2026: i venti a circa 10 hPa e 60°N si sono invertiti, da occidentali a orientali, evento mai registrato così presto. A breve vi spiegherò il significato.

Lo stato attuale di oggi 12 Novembre

Vediamo lo stato attuale di oggi 12 Novembre, secondo i monitoraggi in tempo reale di polarvortex.earth, basati su analisi e previsioni ECMWF.

I venti a 10 hPa e 60°N soffiano a circa -2 metri al secondo, quindi si sono invertiti e sono orientali, contro una normale di 28 metri al secondo da ovest per l’11-12 Novembre, ovvero circa 30 metri al secondo più deboli. La temperatura sulla Stratosfera polare è più alta del normale, il riscaldamento è in atto, è Stratwarming.

È la più precoce inversione, il più precoce Major SSW dell’era moderna: i record precedenti erano del 28 Novembre del 1968 e del 2025. I modelli matematici avevano previsto l’inversione da giorni e questa è avvenuta, iniziando il 10 Novembre. Il Vortice era già fortemente indebolito e stirato, ovvero spostato nelle settimane precedenti, costituendo un’anomalia.

Un evento quasi scioccante, ma di breve durata

Questa notizia che vi ho riportato, se me lo consentite, per noi che ci occupiamo di meteorologia è quasi scioccante, perché è spaventosamente prematura: abbiamo addirittura un vortice che si è alterato in Stratosfera ben 2 settimane e più prima rispetto al precedente record, quindi in modo estremamente precoce, ma cerchiamo di capirne, se ci si riesce, le motivazioni.

Abbiamo praticamente tutti i modelli matematici, e non vi voglio nominare tutti quelli che concordano e che hanno concordato su questa inversione dei venti, i quali però suggeriscono che questo evento sarà di breve durata, e d’altronde siamo all’inizio di quel periodo in cui si possono realizzare contesti di questa natura.

Tuttavia il segnale, ovvero l’influenza di questo evento atmosferico, potrebbe scendere verso la Troposfera, dove si verificano i fenomeni atmosferici, entro una-tre settimane. Ciò aumenta sensibilmente la probabilità di un’Oscillazione Artica negativa, la cui sigla è AO, che andrebbe a ondulare i venti in alta atmosfera, quelli che si chiamano jet stream, e a favorire ondate di freddo alle medie latitudini. Non vuol dire che avremo freddo verso l’Italia, questo noi ancora non siamo in grado di stabilirlo.

Le proiezioni stagionali e il ruolo del super El Niño

I forecast stagionali, cioè i modelli matematici che prospettano proiezioni stagionali, indicano che dopo il recupero del Vortice Polare di fine Novembre e dei primi di Dicembre avremo un suo nuovo indebolimento verso fine Dicembre, probabilmente primi di Gennaio. Ciò vuol dire che quello è già un periodo idoneo per avere addirittura una situazione più prolungata di indebolimento del Vortice, con conseguenze che hanno maggiore probabilità di giungere alle quote inferiori, cosa che è avvenuta in altre annate.

Però c’è un contesto dominante in atmosfera che può avere un’influenza in una prima fase della stagione, e si chiama El Niño, il super El Niño per essere preciso, che ha un valore altissimo e sta raggiungendo dei record anche in questo caso. Lui non è favorevole ad avere un indebolimento del Vortice Polare così precoce, che teoricamente non sarebbe stato possibile, però è successo. Questo super El Niño favorirebbe invece una distruzione, in inglese si dice disruption, del Vortice Polare più avanti nella stagione, esattamente alla fine di Dicembre.

Il succo di tutto questo è che i due segnali che abbiamo, El Niño e il Vortice Polare che si è indebolito, danno una linea di tendenza contrastante, cioè mettono in difficoltà i modelli matematici stagionali. Abbiamo quindi la possibilità di avere una fase di freddo: non ne sappiamo la durata, non sappiamo se colpirà l’Europa, ma potrebbe decisamente colpirla, con l’invio di masse d’aria provenienti dalle regioni siberiane verso ovest e poi, più avanti, verso il nostro continente.

Cosa dicono gli scienziati

Vediamo la voce di alcuni scienziati, che cosa ci dicono.

Amy Butler, del NOAA Chemical Sciences Laboratory, voce in questo momento autorevole, dice che il Vortice Polare tenderà a rafforzarsi rapidamente dopo questo evento estremamente precoce e che nel prossimo mese, in Dicembre, prevarrà la probabilità di avere nell’America settentrionale temperature superiori alla media dovute a El Niño. Altre voci, per quanto riguarda l’Europa, ci dicono qualcosa di un po’ diverso: noi avremo questo flusso di aria molto umida, chiamato fiume atmosferico, che verrebbe anch’esso favorito da El Niño.

Judah Cohen, del MIT e di AER, è un’altra voce estremamente autorevole, anzi devo dire che, non essendo legata a un’entità ufficiale, ha anche modo di esprimersi con maggiore libertà. Lui sostiene che quello che è avvenuto è sorprendente, dicendo di non averlo mai visto e di non avere notizia di fenomeni del genere: nonostante ci fosse un El Niño si è realizzato, e questo è veramente qualcosa di incredibile. Ovviamente, essendo americani, parlano soprattutto del Nord America, e Cohen anticipa, a differenza del NOAA, che ci sarà un’ondata di freddo sul Nord America tra fine Novembre e inizio Dicembre, ma questo è tutto da vedere anche per loro, perché allo stesso tempo anche l’Europa potrebbe esserne coinvolta.

Poi c’è un insieme di altre voci, da Andrej Flis a Jeff Berardelli, da Nick’s Weather Eye al Met Office, che sostengono tutte più o meno la stessa cosa: questo evento è record e avremo un recupero rapido della forza del Vortice Polare, però c’è anche incertezza sugli effetti in superficie, anche perché abbiamo un El Niño molto forte che complica le cose. Vedremo effettivamente l’evoluzione, quindi parlare di ondate di gelo in Italia e in Europa tra fine Novembre e primi di Dicembre è fantasia al momento, però vi sono dei segnali che non vanno trascurati, vanno monitorati.

Freddo su Nord Europa e Stati Uniti, e la Pianura Padana

Ecco il riassunto di tutto questo: aria più fredda del normale sul Nord Europa e anche negli Stati Uniti potrebbe essere in arrivo nel medio-lungo termine, cioè tra fine Novembre e primi di Dicembre. È un evento già visto in passato, tra le altre cose: ad esempio nel 2012 si realizzò una situazione di freddo sul Nord Italia che andò a creare un cuscinetto di aria fredda, il quale poi, al transito delle perturbazioni, causò abbondanti nevicate prenatalizie.

Pertanto teniamone conto: abbiamo comunque un tempo di circa 2-6 settimane da attendere per un vero e proprio evento di inversione delle correnti, cioè un’ondata di freddo da est, anche di breve durata. Considerate che un’eventuale ondata di freddo anche di sole 24-48 ore andrebbe ad accumularsi sulla Pianura Padana e favorirebbe la formazione del cuscinetto di aria fredda, e siccome abbiamo la possibilità di avere anche in Dicembre il flusso oceanico, ciò andrebbe a costruire una situazione potenzialmente favorevole al ritorno di una nevicata in Pianura Padana, soprattutto nel centro-ovest della pianura, dove il cuscinetto si conserva meglio. Ma vedremo: ovviamente questa è un’illazione al momento, più che altro è frutto di uno schema meteorologico, non è fantasia e non è neanche una previsione.

Questo impatto è sostanzialmente storico e precoce, però dobbiamo considerare che compete con un El Niño da record. E attenzione: se negli Stati Uniti d’America El Niño potrebbe fare da contrasto, cioè ridurre le possibilità di ondate di freddo, in Europa ha un’influenza molto indiretta, e quindi noi probabilmente, a differenza del Nord America, abbiamo una maggiore possibilità che possano realizzarsi ondate di freddo, perché non verrebbero contrastate direttamente da El Niño. Al momento però, ribadisco quanto detto in precedenza, non sappiamo cosa succederà con esattezza, dobbiamo procedere passo passo.

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