Seguici su Google

Vera e propria battaglia tra forze contrapposte sullo scacchiere europeo. Da un lato avremo un imponente anticiclone che proverà a prendere il comando del meteo a livello continentale, soprattutto nelle zone occidentali, dall’altro ci saranno continue discese di aria fredda che potrebbero coinvolgere a ripetizione i Balcani. Dove si trova l’Italia? Cerchiamo di fare chiarezza in questo nostro nuovo articolo.

Cosa emerge dai modelli

GFS ed ECMWF sono piuttosto concordi nel vedere questo dualismo meteoclimatico a livello continentale. Ormai è certo che il freddo diventerà protagonista su ampie porzioni d’Europa. In una prima fase interessa soprattutto la Scandinavia e i settori settentrionali, dove le temperature sarebbero molto sotto media, mentre in una seconda fase (dal 2-3 dicembre) potrebbe scendere di latitudine e arrivare fino a due passi dall’Italia. Come accade spesso in questi casi, il nostro Paese potrebbe vivere una sorta di dicotomia: le regioni orientali sarebbero raggiunte di continuo da refoli freddi balcanici e quindi le temperature rimarrebbero spesso sotto le medie, mentre quelle all’estremo ovest sentirebbero di più l’influenza dell’anticiclone e di conseguenza godrebbero di un clima più mite.

Poche piogge

In questo contesto, però, dato che non si riesce a creare alcun minimo di bassa pressione sui nostri mari, le precipitazioni saranno piuttosto scarse: nulle in molte zone d’Italia e occasionali solo nelle aree orientali. A voler essere precisi, qualche possibilità di sporadici rovesci potrebbe esserci lungo il basso Adriatico e sulle Isole Maggiori, zone notoriamente esposte a deboli infiltrazioni di aria fredda e instabile proveniente da est. Non si creerebbero comunque le condizioni idonee a perturbazioni organizzate, come quelle che a novembre hanno interessato incessantemente le aree tirreniche e il Settentrione.

Un aspetto che vale la pena approfondire

Se in una prima fase l’Italia sarà raggiunta da alcune infiltrazioni fredde di matrice continentale, inizialmente dirette soprattutto verso le regioni settentrionali e il versante adriatico, c’è un elemento da non sottovalutare: la formazione di un serbatoio di aria gelida a due passi da casa nostra. Basterebbe uno zampino, una veloce toccata e fuga del freddo, per dare il via anche a un periodo invernale di notevole intensità sul nostro Paese. GFS ci crede, perché vede dal 7 dicembre una fase caratterizzata da temperature più consone alla stagione invernale, con un raffreddamento molto percepibile nelle ore notturne e nelle aree esposte ai venti orientali. Il versante adriatico e in parte la Valle Padana risentirebbero quindi di un clima più freddo della media.

Ma attenzione che…

Permangono, come di consueto in queste situazioni, importanti divergenze tra i principali centri di calcolo. Alcune simulazioni (soprattutto per quanto riguarda il modello europeo) risultano meno favorevoli a una concreta irruzione fredda sul Mediterraneo. Nessuno vede un’ondata di gelo precoce, ma se fino ad alcuni giorni fa era abbastanza chiaro che ci potesse essere un anticiclone, con gli ultimi aggiornamenti i modelli hanno un po’ cambiato le tendenze meteo, orientandole verso un clima più freddo e una ventilazione orientale piuttosto vivace. Continuate a seguirci.

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE