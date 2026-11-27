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Negli ultimi giorni abbiamo evidenziato, più e più volte, la divergenza evolutiva emersa dall’analisi quotidiana degli autorevoli modelli matematici. Divergenza dettata principalmente dall’interpretazione del blocco anticiclonico in progressiva costruzione sull’Europa occidentale, conseguentemente l’incertezza evolutiva sulla conseguente ondata di gelo era palese e lo è tutt’ora

Tuttavia è giusto evidenziare un aspetto importante: nelle ultime ore c’è stato qualche cenno di allineamento. Spesso e volentieri simili configurazioni bariche preludono al ritorno in grande stile dell’Alta Pressione sul Mediterraneo centrale ed è ciò che ci mostrava il modello matematico europeo ECMWF.

Viceversa quello americano GFS ipotizzava un piazzamento più occidentale del blocco anticiclonico con reiterati impulsi d’aria fredda verso le nostre regioni. Bene, diciamo che nel corso delle ultime ore s’intravede uno scenario intermedio ed è ciò che in qualche modo ci aspettavamo. Perché quando le divergenze modellistiche sono così profonde in un modo o nell’altro si registra un allineamento in una delle due direzioni.

Vi diciamo quel che potrebbe succedere, peraltro trovando riscontro anche nelle ultimissime proiezioni termiche. L’Alta Pressione sarà sì a ridosso dell’Italia, tuttavia la parte orientale potrebbe non garantire una protezione efficace. Potrebbe altresì risultare esposta al gelo in avanzamento da est ed è per questo che anche il più prudente centro di calcolo internazionale europeo inizia a mostrarci un quadro termico pienamente invernale.

L’aria fredda potrebbe costantemente coinvolgere le nostre regioni, mantenendo a quel punto le temperature inferiori alle medie stagionali. Per quanto riguarda le precipitazioni in questo momento non è affatto semplice sbilanciarsi, molto dipenderà dalla risposta del Mediterraneo ma soprattutto dall’intensità dell’espansione orientale dell’aria gelida.

Potrebbero esserci sorprese, questo è giusto dirlo. Sorprese che potrebbe senz’altro regalarci un periodo pienamente invernale e arriverebbe proprio all’esordio della stagione dal punto di vista meteorologico. Peraltro è uno scenario che, lo ripetiamo da tempo, riteniamo assai probabile in virtù degli scossoni che hanno coinvolto il Vortice Polare.

Ancora qualche giorno di pazienza e ne sapremo certamente di più, va detto che al momento non è ancora possibile escludere categoricamente il ritorno dell’Anticiclone.