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Meno neve in montagna quest’anno: su quali basi?

Come si fa a dire che quest’anno ci sarà meno neve in montagna? Me lo chiedo leggendo alcuni giornali. Lo stesso giornale attacca sostiene che El Niño non avrà nessuna influenza sull’inverno, anzi che l’inverno non ne sarà influenzato affatto. Allora facciamo un po’ di ordine su tutto questo, a partire da cosa significa dire che nevicherà o meno, e soprattutto su quali basi viene riferita questa informazione, se parliamo di previsioni stagionali.

Dovete tener conto che le previsioni stagionali hanno grossi margini di errore: non sono previsioni meteorologiche nel senso classico, ma previsioni sperimentali, e tra l’altro tengono poco conto del Niño. Un titolo dice così: “Inverno da record per colpa di El Niño? Non sarà vero”. La domanda è innanzitutto questa: chi sostiene che avremo un inverno record per colpa del Niño dice una fesseria, ma allo stesso tempo sostenere che non sarà vero non ha fondamento. In pratica non si dovrebbe dire che sarà un inverno record per effetto di El Niño, quantomeno in Italia, però sostenere a spada tratta che non sarà da record è altrettanto sbagliato, perché non lo sappiamo: non abbiamo strumenti così sofisticati per prevedere come sarà realmente l’inverno, che potrebbe addirittura manifestare un’ondata di gelo da record per questo venticinquennio, più fredda di quella del 2012. Un’ondata di freddo importante, perché escluderla?

Lo Stratwarming precocissimo e un El Niño fortissimo

Abbiamo avuto un riscaldamento del Vortice Polare stratosferico, in poche parole quel Vortice Polare di cui si parla numerose volte durante l’inverno, con uno Stratwarming precocissimo che ha battuto ogni record precedente. È avvenuto nonostante un El Niño fortissimo, che avrebbe dovuto inibire addirittura il suo collegamento con la troposfera, cioè lo strato dove si verificano i fenomeni atmosferici. Tutta l’Europa orientale andrà a raffreddarsi notevolmente e potrebbe essere interessata marginalmente anche l’Italia, forse un po’ di più nei giorni successivi l’Immacolata, ma questo non lo sappiamo con certezza, perché le previsioni meteo oltre i cinque giorni circa hanno una scarsa affidabilità. E se hanno una scarsa affidabilità, come possiamo sostenere a spada tratta che quello non sarà possibile? È necessario utilizzare il condizionale, così come lo è quando si sostiene che quest’anno ci sarà meno neve in montagna.

Come nevica oggi: precipitazioni brevi, insistenti o violente e abbondantissime

Orbene, parliamo di come nevica ormai. Innanzitutto le precipitazioni si concentrano in periodi più brevi rispetto al passato, a volte sono insistenti quando si verificano, e molto di frequente abbondantissime, e questo sta succedendo non solo in Italia ma in tutto il pianeta, tanto che alcune città, anche non abituate a grandissime nevicate, si trovano in sofferenza e hanno grossi problemi nella gestione della neve. Pensiamo alla grande metropoli di Mosca o a città più piccole ma comunque piuttosto popolate e abituate alla neve, come Oslo e Stoccolma. Sui giornali ci sono notizie proprio su Stoccolma, dove come quantità nevicava abbondantemente meno rispetto a Oslo, che invece ha visto un incremento considerevole delle nevicate. Ormai sono notizie ricorrenti in questi anni con automobilisti che a Stoccolma non sono riusciti a raggiungere casa per l’eccessiva quantità di neve caduta e hanno trascorso la notte in autostrada.

Dall’Alaska al Giappone, fino all’emisfero australe

Volendo girare il nostro pianeta, posso parlarvi delle grandi nevicate dell’inverno scorso ad Anchorage, dove caddero 2 metri di neve tutti assieme, con una nevicata record che arrivò addirittura ad affondare delle imbarcazioni nel porto. Oppure delle nevicate gigantesche del Giappone, tanto che è scattata un’emergenza invernale nazionale, perché la popolazione anziana non era in grado di ripulire l’uscio di casa e di uscire a fare la spesa. Parliamo in particolare dell’isola di Hokkaido, ma anche dei paesi di montagna del centro-nord dell’isola principale, Honshu.

Parliamo poi del sud del mondo, con le grandi nevicate che si sono verificate in Australia e in Nuova Zelanda, aree comunque scarsamente popolate rispetto all’emisfero nord, e delle eccezionali nevicate del Sudafrica cadute sugli altopiani. Ecco, le precipitazioni invernali assumono sempre più spesso carattere di eccezionalità come quantità, molto più che in passato. E poi i monti della California, con le sue eccezionali nevicate ricorrenti alternate ad annate di assoluta siccità.

Neve oltre la media degli ultimi anni sulle Alpi? Possibile, ma non certo

Quest’anno, ad esempio, leggevo sui giornali che la Coppa del Mondo di sci sta saltando le tappe in Nord America, perché in Canada manca la neve sulle Montagne Rocciose, nonostante recentemente in alcune zone ci siano state forti nevicate. La neve, le piogge cadono con maggior irregolarità rispetto al passato, e questa è cosa certa.

Sostenere che non ci sarà neve durante la stagione invernale è sbalgiato così come lo è non dire che potrebbe nevicare più della media senza utilizzare il verbo al condizionale.

Potrebbe nevicare sopra la media degli ultimi anni secondo i modelli matematici stagionali, questo indica anche ECMWF: il Mediterraneo, a causa delle onde atmosferiche generate dal Niño, quindi per un effetto indiretto, può avere precipitazioni maggiori rispetto alla media e, siccome sopra una certa quota sulle Alpi farà comunque freddo, potrebbe vedere più neve rispetto agli altri anni. Teoricamente, perché non sappiamo se sarà così: lo abbiamo già spiegato parlando di come El Niño da record e il Vortice Polare possano disegnare un inverno inedito per gli ultimi anni, e di come El Niño possa influenzare l’inverno europeo.

Abbiamo visto innanzitutto che questa stagione autunnale ha avuto precipitazioni tardive, anche nevose, e quando poi le nevicate arrivano si fa subito festa e si aprono gli impianti sciistici, ma questo non significa che nevichi più che in passato: significa che oggi siamo meglio organizzati a sfruttare quel poco di neve che cade, tutto qua.

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