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Il fine settimana del 28 e 29 novembre porterà in Sicilia un clima più fresco e un tempo variabile. Sabato 28 i rovesci saranno più probabili sul settore settentrionale dell’isola, mentre altre zone potranno beneficiare di schiarite più ampie. Il raffreddamento si farà sentire anche dove le precipitazioni risulteranno brevi. Domenica le possibilità di miglioramento aumenteranno con l’allontanamento della depressione verso est.

Il versante settentrionale resta il più esposto

Già venerdì 27, sul Meridione, il tempo sarà intermittente, con annuvolamenti e passaggi piovosi alternati a pause asciutte. Sabato l’ingresso di correnti più fredde manterrà condizioni instabili tra la Calabria e il nord della Sicilia. Sull’isola la probabilità di rovesci sarà più alta sul versante tirrenico, con differenze tra i tratti costieri e le aree interne.

La conformazione del territorio contribuirà a distribuire i fenomeni. Quando le correnti umide incontrano i rilievi, l’aria è costretta a salire e può favorire la formazione di nubi e precipitazioni sui versanti esposti. Più a sud, nelle zone riparate, le schiarite potranno durare più a lungo. La direzione delle correnti e la posizione dei rovesci determineranno quanto sarà netto questo contrasto.

Domenica più spazio alle schiarite

Il calo termico accompagnerà il passaggio da venerdì al fine settimana, in linea con la svolta più fredda in atto sull’Europa. Il vento potrà accentuare la sensazione di fresco sui promontori e sui litorali aperti, anche durante le pause della pioggia. Nelle zone riparate, invece, il cambiamento si noterà soprattutto confrontando le temperature delle diverse giornate.

Domenica 29 la circolazione perturbata dovrebbe spostarsi più a est. Questo favorirà un aumento delle aperture, anche se l’orario del miglioramento resta meno definito nelle aree orientali. Per chi ha programmi nel weekend, sabato è la giornata con le maggiori possibilità di incontrare qualche rovescio sul nord dell’isola. Domenica offre una prospettiva più asciutta, con temperature ancora fresche.