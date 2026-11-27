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Il weekend conclusivo di novembre segnerà una decisa svolta meteo sull’Italia, regalando un primo, concreto assaggio d’inverno accompagnato da un generale abbassamento delle temperature. Fino alla giornata di venerdì, una circolazione depressionaria, alimentata da aria fredda dall’Europa Centro-Orientale, continuerà a influenzare il Paese, mantenendo condizioni spiccatamente instabili soprattutto lungo le regioni adriatiche e al Meridione.

Tra Sabato 28 e Domenica 29, tuttavia, questo vortice ciclonico inizierà a scivolare progressivamente verso sud-est, uscendo di scena e lasciando spazio a tese correnti nord-orientali. Un campo di alta pressione proveniente dall’Europa occidentale si estenderà verso l’Italia, approfittando dello spazio lasciato vuoto dall’area ciclonica.

Sabato tra schiarite al Nord, instabilità al Sud e venti sostenuti

La giornata di sabato 28 novembre mostrerà un’Italia divisa in due sul fronte meteorologico. L’avanzata dell’anticiclone garantirà fin da subito cieli in prevalenza sereni e ampi spazi soleggiati sulle regioni settentrionali — fatta eccezione per qualche residuo annuvolamento sulla Romagna — così come sul medio-alto versante tirrenico fino alla Campania. Scenario ben diverso invece sul medio-basso Adriatico e su gran parte del Sud, dove l’afflusso di aria fredda dai quadranti settentrionali alimenterà precipitazioni sparse e rovesci tra Marche, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale.

L’ingresso di masse d’aria più rigide riporterà anche la neve sulle cime appenniniche, con fiocchi intorno ai 1100-1400 metri sui rilievi centrali e molisani e oltre i 1400-1500 metri su quelli meridionali, mentre l’Arco Alpino sarà risparmiato da nuove nevicate. Il tutto sarà accompagnato da una ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali, con raffiche vivaci soprattutto tra alto Adriatico e Ionio. I mari risulteranno molto mossi sui bacini meridionali.

Domenica stabile e soleggiata, ma con clima frizzante e gelate

Domenica 29 novembre l’alta pressione riuscirà a estendere ulteriormente la propria influenza sul Mediterraneo Centrale, allontanando definitivamente il nucleo depressionario verso lo Ionio meridionale. Il tempo risulterà ampiamente soleggiato e stabile su quasi tutta la Penisola, dalle regioni settentrionali fino alle isole maggiori e alle coste tirreniche. Solo sull’estremo Sud e sui settori ionici si attarderà qualche modesta incertezza al mattino, con residui piovaschi su Puglia e Calabria destinati comunque a esaurirsi rapidamente entro il pomeriggio.

Sul piano termico, l’intero fine settimana sarà contraddistinto da un calo sensibile delle temperature su tutto il territorio nazionale. Sabato le massime faticheranno a salire oltre gli 8-12°C al Centro-Nord, mantenendosi leggermente più miti solo lungo la fascia tirrenica. Ma sarà soprattutto tra le ore notturne e il primo mattino, in particolare nella giornata di domenica complice i cieli sereni e l’attenuazione dei venti, che si avvertirà il vero respiro di meteo invernale: le minime scenderanno infatti attorno allo zero sulle pianure del Nord e nelle valli interne del Centro, favorendo la comparsa delle prime diffuse gelate mattutine sulla Val Padana.

Il flusso freddo da nord/est proseguirà anche all’inizio della prossima settimana, con temperature sotto media nonostante una fase meteo nel complesso di maggiore stabilità atmosferica.

Questo articolo è redatto da parte dell’autore, tenendo conto dei più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ), interpretati per le previsioni e l’evoluzione meteo.