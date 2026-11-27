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Nelle ultime settimane, e in particolare intorno al 23 novembre 2026, il prezzo del gas in Europa, misurato dal benchmark TTF di Amsterdam, è salito nettamente a causa delle previsioni meteo che indicano un inizio d’inverno più freddo del normale. Ebbene, e poi non ditemi che le previsioni meteo a lungo termine vengono ignorate, anzi, regolano i mercati dell’energia.

Cosa è successo sul mercato del gas in Europa

Il 23 novembre il contratto future TTF è salito fino all’8,6% in una sola seduta, toccando circa 96 €/MWh, per poi assestarsi intorno ai 90-92 euro.

Le previsioni aggiornate di Atmospheric G2 e di altri modelli matematici, tra cui quelli del Centro Europeo ECMWF, indicano temperature di 3-5°C sotto la media in questa settimana e di 5-8°C sotto la norma a inizio dicembre nell’Europa nord-occidentale. Non un breve episodio seguito da tempo più mite, ma un’ondata di freddo prolungata. Questo fa aumentare la domanda di riscaldamento e accelera i prelievi dagli stoccaggi, che sono già bassi. E a dirlo non sono io, ma autorevoli fonti.

Il contesto europeo è critico

Le previsioni meteo non sono l’unica causa, ma sono il fattore scatenante più recente.

Gli stoccaggi di gas dell’Unione Europea sono intorno al 69%, il livello più basso per questo periodo dell’anno da oltre un decennio, contro una media storica intorno all’80-89% e livelli più alti l’anno scorso. Le forniture sono già tese per le interruzioni di GNL dal Medio Oriente legate al conflitto tra Stati Uniti e Iran, con i problemi nello Stretto di Hormuz. Rispetto a un anno fa i prezzi sono molto più alti: all’epoca erano sotto i 30 €/MWh.

In sintesi, le previsioni meteo di un inizio d’inverno freddo hanno effettivamente spinto i prezzi al rialzo, proprio perché il sistema europeo entra nella stagione di riscaldamento con scorte già ridotte e poco margine di sicurezza. Un inverno più rigido del previsto potrebbe far salire ulteriormente i prezzi. Quindi, le leggi del mercato che fanno? Speculano. C’è da domandarsi perché non si è fatta un’adeguata prevenzione, in virtù della maggior variabilità climatica mondiale, perché non c’è solo il caldo, che comunque prevale, ma ci sono anche le intemperie, e di questo ne sanno questi giorni gli USA, con una super tempesta.

Stoccaggi bassi, impatto forte e diretto sui prezzi

Gli stoccaggi di gas hanno in questo momento un impatto forte e diretto sui prezzi in Europa.

Situazione attuale a fine novembre 2026

Gli stoccaggi UE sono intorno al 67,2% di riempimento, circa 761 TWh, secondo i dati GIE/AGSI+ aggiornati al 24-25 novembre. Comprendo che sono paroloni, ma questi sono i numeri, in sostanza abbiamo meno risorse di gas del previsto, e i nostri fornitori ce lo vendono ad un prezzo maggiorato.

Questo valore rappresenta:

il livello più basso per questa data dal 2011 , un record negativo;

, un record negativo; circa 18 punti percentuali sotto la media degli ultimi cinque anni, intorno all’85-86%;

la media degli ultimi cinque anni, intorno all’85-86%; circa 10 punti sotto i livelli dell’anno scorso, che erano al 77-79%;

i livelli dell’anno scorso, che erano al 77-79%; un picco autunnale fermo intorno al 75% a fine ottobre, ben sotto anche il target “rilassato” dell’80%.

Differenze tra Paesi nello stoccaggio del gas

Germania : ~54,5%, un dato molto basso per il Paese che ha la capacità di stoccaggio più grande d’ Europa ;

: ~54,5%, un dato molto basso per il Paese che ha la capacità di stoccaggio più grande d’ ; Paesi Bassi : ~57%;

: ~57%; Italia : ~84%, meglio della media UE, ma il dato include le riserve strategiche;

: ~84%, meglio della media UE, ma il dato include le riserve strategiche; alcuni Paesi dell’Est Europa, come la Slovacchia, sono sotto il 50%.

Come gli stoccaggi bassi influenzano i prezzi

Maggiore sensibilità al meteo

Con un cuscinetto ridotto, ogni previsione di freddo fa scattare subito i prelievi e spinge i prezzi al rialzo. È esattamente quello che è successo il 23 novembre : le previsioni di un’ondata di freddo prolungata, con temperature di 3-8°C sotto la media, hanno fatto balzare il TTF fino a +8,6%, circa 96 €/MWh.

Con un cuscinetto ridotto, ogni previsione di freddo fa scattare subito i prelievi e spinge i prezzi al rialzo. È esattamente quello che è successo il : le previsioni di un’ondata di freddo prolungata, con temperature di 3-8°C sotto la media, hanno fatto balzare il TTF fino a +8,6%, circa 96 €/MWh. Necessità di attirare più GNL

Meno gas in deposito significa dover competere di più sul mercato spot del GNL, soprattutto con l’ Asia , per coprire la domanda invernale. Con le forniture dal Medio Oriente già ridotte dal conflitto tra Stati Uniti e Iran e dai problemi nello Stretto di Hormuz , questo premio di prezzo si amplifica.

Meno gas in deposito significa dover competere di più sul mercato spot del GNL, soprattutto con l’ , per coprire la domanda invernale. Con le forniture dal già ridotte dal conflitto tra e e dai problemi nello , questo premio di prezzo si amplifica. Proiezioni a fine inverno

Diversi modelli matematici, tra cui GasRadar ed Energy Flux, indicano una mediana intorno al 20-23% di riempimento tra fine marzo e inizio aprile 2027 . La probabilità di scendere sotto il 30% è alta, oltre l’80% in alcune proiezioni. Con un inverno freddo si rischia di avvicinarsi o di scendere sotto le riserve strategiche, intorno all’11% , e questo imporrebbe forti rialzi di prezzo per ridurre la domanda o attirare carichi extra.

Diversi modelli matematici, tra cui GasRadar ed Energy Flux, indicano una mediana intorno al di riempimento tra e . La probabilità di scendere sotto il 30% è alta, oltre l’80% in alcune proiezioni. , e questo imporrebbe forti rialzi di prezzo per ridurre la domanda o attirare carichi extra. Effetto a catena oltre l’inverno

Arrivare in primavera con scorte molto basse renderebbe più difficile e costosa la ricostituzione dell’estate 2027. L’IEA ha già avvertito che questa situazione può prolungare la tensione sui mercati globali del gas anche nel 2027.

L’impatto sulla bolletta

Gli stoccaggi bassi riducono il cuscinetto di sicurezza del 15-20% e rendono i prezzi più volatili. Il freddo previsto accelera i prelievi e si traduce in rialzi rapidi del TTF. L’offerta di GNL, già tesa, obbliga a competere con l’Asia e fa salire i premi di prezzo. Le proiezioni a fine inverno indicano il rischio di scendere sotto il 25-30% di riempimento, con prezzi destinati a restare elevati anche in primavera.

In pratica, gli stoccaggi bassi non sono l’unica causa dei prezzi alti, perché pesa anche la geopolitica, ma sono il fattore che rende il mercato europeo particolarmente fragile e reattivo alle previsioni meteo e a qualsiasi ulteriore interruzione di fornitura. L’Italia è relativamente più protetta della media UE, ma resta esposta ai prezzi europei del TTF.

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