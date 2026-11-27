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Condizioni meteo climatiche che sono peggiorate negli ultimi giorni, segnando un cambio di passo sostanziale rispetto a quanto osservato in precedenza. Al di là delle precipitazioni, sicuramente significativa perché violente in varie regioni, l’aspetto più rilevante sarà rappresentato dalle temperature

Temperature, lo confermiamo, destinate a crollare nei prossimi giorni a causa dell’aria fredda proveniente dall’Europa orientale. La presenza di una cellula anticiclonica sulla penisola scandinava sta effettivamente convogliando un bel po’ di freddo appena oltre l’Adriatico e il respiro dell’est inizierà a farsi sentire nel corso del weekend.

La depressione nord atlantica, la responsabile del maltempo delle ultime ore, si aggancerà all’irruzione in corso e rientrerà parzialmente sulle regioni adriatiche e del Sud. Nel corso del weekend, soprattutto venerdì e sabato, potranno verificarsi precipitazioni sparse dalle Marche in giù e lungo gli Appennini potranno assumere carattere nevoso a quote via via più basse.

Localmente, soprattutto tra nord Sicilia e Calabria meridionale, i fenomeni potrebbero risultare intensi e persistenti perché coadiuvati dall’energia termica tirrenica e perché l’esposizione orografica ne determinerà una certa persistenza. Non mancherà occasione per dei temporali e qualche grandinata.

Ma come già evidenziato in precedenza l’aspetto più rilevante sarà quello termico. Osservando le autorevoli proiezioni dei centri di calcolo internazionali è possibile evincere un netto cambiamento rispetto a quanto accaduto in precedenza. Ovvero temperature destinate a spingersi al di sotto delle medie stagionali, ovunque.

Ed ecco quindi che farà freddo, peraltro com’è giusto che sia visto e considerato che l’Inverno è ormai alle porte. Attenzione, perché quelle stesse proiezioni indicano un persistente sotto media, almeno sino al 10 Dicembre. E’ una lettura da prendere con cautela, difatti permangono notevoli incertezze su quello che sarà l’impianto barico determinante: il blocco anticiclonico oceanico.

E’ ampiamente confermato, ovvero l’Anticiclone delle Azzorre si spingerà verso nord congiungendosi all’Alta scandinava. Ciò ovviamente causerà una deviazione del flusso zonale, costretto a rifugiarsi verso nord e nel frattempo un’imponente ondata di aria gelida prenderà possesso dell’Europa orientale.

La domanda a questo punto è la seguente: riuscirà a spingersi verso ovest, raggiungendo l’Italia? Stante le ultimissime interpolazioni modellistiche possiamo dirvi che emergono novità importanti, anche sul fronte delle elaborazioni europee. Il freddo, ve lo anticipiamo, potrebbe effettivamente persistere più del previsto.