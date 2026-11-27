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Il mese di dicembre inizierà con un’atmosfera tutto sommato tranquilla sul nostro Paese, almeno per gran parte dei giorni, ma con qualche dettaglio da non sottovalutare. Guardando le ultime elaborazioni del modello matematico europeo ECMWF, si nota un grande anticiclone che si allungherà dall’Atlantico verso il centro-nord dell’Europa, una specie di muro che bloccherà le perturbazioni atlantiche, mentre sul lato orientale del continente, tra Russia e Balcani, resterà parcheggiata aria decisamente fredda. L’Italia si troverà proprio in mezzo, un po’ protetta e un po’ esposta, e questo spiega perché il tempo sarà in prevalenza asciutto, ma con alcune giornate in cui il Sud Italia e il versante adriatico vedranno nuvole, rovesci e un clima più frizzante, con nevicate in Appennino, localmente anche a quote basse.

Sabato 28 e domenica 29 novembre, ultimi rovesci al Sud e venti da nord-est

Domani, sabato 28 novembre, sarà ancora presente l’ultima parte della perturbazione che sta interessando i Balcani e il basso Adriatico. Le precipitazioni più consistenti si concentreranno tra Puglia, specie il Salento, la Calabria ionica e il mare Ionio, con rovesci anche intensi a tratti in mattinata, mentre qualche piovasco sparso potrà interessare le Marche, l’Abruzzo e localmente la Sardegna orientale. Al Nord Italia e sul versante tirrenico del Centro il tempo sarà invece in gran parte asciutto, con schiarite che si alterneranno a nubi basse. Possibili nebbie in Val Padana, specie nel settore occidentale. I venti soffieranno da nord-est, con Bora sull’alto Adriatico e Grecale al Sud, e la sensazione di freddo sarà più marcata rispetto a quanto si legge nel termometro. Questo è l’effetto wind chill (o raffreddamento da vento).

Domenica 29 il centro della bassa pressione si sposterà verso la Grecia, ma il Sud non sarà ancora del tutto libero: la Sicilia, soprattutto il settore meridionale e orientale, e la Calabria ionica potranno avere ancora qualche rovescio, mentre sul resto del Paese la pressione aumenterà e il cielo sarà più sereno. Sulla penisola balcanica intanto nevicherà in modo abbondante anche a quote pianeggianti, ma da noi quest’aria gelida arriverà solo in parte, smussata dal passaggio sull’Adriatico. E si, avremo un generale raffreddamento, ma non un’ondata di gelo. Avremo un clima che può definirsi tipico, in generale, per la fine di novembre e l’inizio di dicembre.

Fine novembre e inizio dicembre, l’alta pressione si espande

Tra lunedì 30 novembre e martedì 1° dicembre l’anticiclone si rinforzerà sull’Europa centro-occidentale, con valori di pressione al suolo che supereranno i 1030 hPa anche sulle Alpi. Il risultato sarà un tempo stabile su quasi tutta l’Italia, con giornate soleggiate soprattutto al Centro e sulle regioni tirreniche. Va detto però che con l’alta pressione d’inverno non sempre vuol dire sole pieno ovunque, perché in Pianura Padana e nelle valli del Nord-Est l’aria fredda e umida resterà intrappolata nei bassi strati, favorendo nebbie e foschie nelle ore notturne e del mattino, che in alcuni casi potranno durare anche per buona parte della giornata. In Val Padana vedremo la formazione di un cuscinetto di aria fredda più marcato rispetto a quello vissuto nelle settimane precedenti, insomma, da pre-inverno.

Le temperature saranno in linea col periodo o appena sotto. Al Nord le massime si fermeranno sui 6-9 °C, con minime vicine o sotto gli 0 °C in pianura e gelate diffuse nelle zone rurali, mentre nelle valli alpine di notte si potranno toccare anche i -8/-10 °C. Al Centro le massime oscilleranno tra 10 e 14 °C, al Sud e sulle Isole Maggiori si arriverà a 14-17 °C, con valori più miti lungo le coste. Direi che questo non evidenzia che saremo in ondata di gelo, ma in condizioni climatiche affini al periodo dell’anno.

Tra il 2 e il 5 dicembre, una piccola goccia fredda sul mare tra Sardegna e Sicilia

A metà della settimana l’anticiclone mostrerà una piccola falla sul suo lato meridionale, e questo c’era da aspettarselo, è abbastanza comune in queste configurazioni atmosferiche. Un modesto minimo di pressione si formerà infatti tra il Canale di Sardegna e il Tirreno meridionale, e porterà nubi e rovesci in particolare tra mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre sulla Sardegna orientale e meridionale, sulla Sicilia occidentale e settentrionale e localmente sulla Calabria tirrenica. Non sarà un peggioramento importante, si tratterà più che altro di piogge a carattere sparso, a tratti di rovescio, con il resto d’Italia che continuerà ad avere tempo prevalentemente asciutto.

Proprio in questi giorni l’aria fredda dei Balcani tornerà a premere verso l’Adriatico, con temperature in calo sulle regioni orientali e nottate più rigide, soprattutto in Friuli Venezia Giulia, nelle Marche interne e sull’Appennino centrale. Venerdì 4 e sabato 5 dicembre i rovesci resteranno confinati in gran parte sul mare, tra le Baleari, il sud della Sardegna e il Canale di Sicilia, mentre qualche nevicata debole potrà interessare l’Appennino centrale alle quote medie. Ma iniziamo ad essere distanti dal periodo di previsione, pertanto ci riserviamo degli aggiornamenti.

Domenica 6 dicembre, nuovo impulso freddo da nord-est

Il fine settimana del 5-6 dicembre porterà un nuovo spiffero d’aria fredda dai Balcani, con venti di nuovo da nord-est e un aumento delle nubi sul versante adriatico. Domenica 6 i fenomeni saranno più probabili tra Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, con rovesci anche a carattere temporalesco sul mare Ionio e rischio di neve sui rilievi appenninici meridionali. Il Tirreno e il Nord-Ovest resteranno invece al riparo, con tempo asciutto e cieli spesso sereni, con basse temperature, ormai invernali sia di giorno che di notte.

Lunedì 7 e martedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, l’alta pressione dovrebbe tornare a prendere il sopravvento su tutta l’Italia, con tempo stabile e il ritorno delle nebbie in pianura. Per chi ha in programma qualche giorno di vacanza o una gita per il ponte, al momento le premesse sono discrete, ma è bene tenere d’occhio gli aggiornamenti perché subito dopo le cose potrebbero cambiare.

Verso il 9 dicembre, possibile ritorno delle perturbazioni atlantiche

È proprio da qui in avanti che la previsione diventerà meno sicura. L’ultima elaborazione del modello matematico europeo mostra per mercoledì 9 dicembre una vasta area di bassa pressione in discesa verso il Golfo del Leone, con un peggioramento esteso a gran parte del Centro-Nord e alla Sardegna, piogge anche abbondanti sulle regioni tirreniche, specie Toscana, Lazio e Campania, e nevicate sulle Alpi. Le corse dei giorni precedenti, però, vedevano un quadro diverso, con un vortice che si sarebbe formato sullo Ionio già intorno all’8 dicembre, colpendo soprattutto il Sud Italia.

Il confronto tra le varie uscite dei modelli matematici ci dice in sostanza una cosa sola, cioè che tra l’8 e il 10 dicembre l’anticiclone comincerà con buona probabilità a cedere e che le perturbazioni potranno tornare a interessare il Mediterraneo centrale. Dove e con quale intensità è ancora presto per dirlo, e sarà necessario attendere i prossimi aggiornamenti per avere un quadro più affidabile.

In sintesi, la prima settimana di dicembre avrà un’impronta per lo più anticiclonica, con temperature vicine alla media stagionale, freddo notturno e nebbie al Nord, e qualche disturbo limitato al Sud e alle Isole Maggiori, mentre la seconda settimana potrebbe aprirsi con un cambiamento più deciso verso un tempo instabile e piovoso.

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