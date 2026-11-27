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Venerdì 27 novembre arriva l’aria fredda

Non solo al nord Italia: anche alcune regioni del meridione vivranno una fase di moderato maltempo. In particolare, nel pomeriggio di venerdì 27 novembre, ecco che arriva un’imponente discesa di aria fredda dall’Europa nord-orientale verso i Balcani. Le prime piogge toccheranno in serata il versante adriatico dell’Abruzzo. Poi, nel corso della notte, i fenomeni diventeranno più diffusi, estendendosi successivamente verso il Gargano, dove ci sarà un nuovo peggioramento abbastanza corposo.

Sabato 28, la giornata più perturbata

Sabato 28 sarà senza ombra di dubbio la giornata maggiormente perturbata. Tra la seconda parte della notte e la mattinata sono attese precipitazioni localmente abbondanti tra basso Abruzzo e Molise. Situazione analoga sul Gargano settentrionale, con accumuli che potrebbero superare anche i 50 mm nel corso della notte. Non stiamo parlando ovviamente di fenomeni estremi, però è opportuno prestare una certa attenzione.

Dalla tarda mattinata potremo godere di un graduale miglioramento sull’Abruzzo, mentre le precipitazioni insisteranno sulla Puglia settentrionale fino alle prime ore del pomeriggio. In linea generale, non dimentichiamoci che tutto questo periodo viene accompagnato da una sostenuta ventilazione settentrionale e da una sensibile diminuzione delle temperature. Nulla di eccezionale, non arriva certamente il gelo, però si apre una fase un po’ più fredda della media.

Ma non è tutto: maltempo sulla Sicilia tirrenica

Sebbene sia un peggioramento piuttosto rapido, nel pomeriggio di sabato il maltempo interesserà la Sicilia tirrenica. Le precipitazioni, inizialmente intermittenti, diventeranno più frequenti e intense tra la serata di sabato e le prime ore di domenica 29. Le zone maggiormente coinvolte saranno sicuramente i Nebrodi e il Messinese, con accumuli compresi tra 20 e 40 mm, ma poiché si tratterà di precipitazioni anche temporalesche, non possiamo escludere localmente quantitativi ben superiori. Non si tratta di un minimo di bassa pressione ben organizzato e quindi una fetta dell’isola rimarrà in ombra, come ad esempio la Piana di Catania e tutte le zone a sud.

Rovesci anche su Salento e Calabria, ma Novembre resta purtroppo in deficit

Concludiamo dicendo che qualche rovescio potrà raggiungere anche il Salento e la Calabria tirrenica. Notizie buone a metà per queste regioni. Il motivo è che, in genere, per il meridione novembre è un mese che dovrebbe essere molto piovoso, e quest’anno è stato invece fortemente deficitario. Le pochissime perturbazioni giunte fin qui sono risultate spesso e volentieri irregolari e quindi non utili a recuperare eventuali deficit idrici. Continuate a seguire i nostri aggiornamenti meteo!

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE