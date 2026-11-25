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Il cambiamento del tempo è sostanziale, in queste ore stiamo registrando un’accelerazione del maltempo proveniente da ovest e quindi di chiara matrice oceanica. A differenza di peggioramenti precedenti si tratta di vortice ciclonico puramente nord atlantico, tant’è che le temperature stanno già registrando un calo generalizzato

Le precipitazioni saranno intense, tant’è che ci aspettiamo ancora dei temporali accompagnati da possibili nubifragi e grandinate. Sull’arco alpino si prospettano ingenti nevicate, peraltro con quota in rapido abbassamento addirittura fin sui fondivalle. Neve che da ovest procederà rapidamente verso est.

Ciò che dobbiamo evidenziare è un altro elemento, ovvero l’isolamento di una struttura anticiclonica sull’Europa settentrionale. La presenza di un’Alta Pressione sulla penisola scandinava non farà altro che favorire lo scivolamento di una massa d’aria fredda sull’Europa orientale, freddo che almeno in parte dovrebbe riuscire ad estendersi anche sulle nostre regioni.

Nel corso del weekend, infatti, i modelli matematici propongono non soltanto un ulteriore calo termico ma anche l’isolamento di una goccia fredda tra Sud Italia, Balcani meridionali e Grecia. Va detto che sull’esatto posizionamento di tale struttura permane incertezza e tale incertezza si rivelerà essenziale nel permetterci di stilare un quadro previsionali affidabile.

Presumibilmente dovremo attendere ancora qualche giorno, quel che possiamo dirvi è che attualmente l’ipotesi maggiormente accreditata propone precipitazioni sulle adriatiche centro meridionali e al Sud. Precipitazioni sparse ma localmente intense, precipitazioni che potranno assumere carattere nevoso sulla dorsale appenninica.

Peraltro la presenza di un’Alta Pressione a quelle latitudini potrebbe rappresentare un elemento imprescindibile negli step evolutivi successivi, in particolare sull’andamento meteo climatico della prima settimana di Dicembre allorquando un’ondata di freddo davvero intensa potrebbe spingersi con più decisione verso il Mediterraneo centrale.

Sarebbe addirittura aria gelida, i cui effetti evidentemente sarebbero quelli di apportare non soltanto un crollo termico ma anche e soprattutto nevicate a bassissima quota. Ipotesi, lo ripetiamo, che andrà vagliata con attenzione nel corso della prossima settimana ma è bene sapere che si tratta di una soluzione assolutamente plausibile in virtù del terremoto barico scaturito dal recente collasso del Vortice Polare.