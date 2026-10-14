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Gli ultimi inverni hanno dimostrato che il Riscaldamento Globale non elimina le nevicate estreme. Nel 2024-2025 il Nord America e il Giappone hanno affrontato tempeste record, mentre un Vortice Polare disturbato lasciava scivolare l’aria artica verso latitudini meridionali. La spiegazione sta nella termodinamica: un’atmosfera più calda contiene più vapore acqueo e, quando incontra masse d’aria abbastanza fredde, produce precipitazioni più intense. Per l’inverno 2026-2027 si possono formulare solo ipotesi, ma gli ingredienti da osservare sono noti: Amplificazione Artica, disturbi stratosferici e, sullo sfondo, un El Niño di forza eccezionale.

Che cos’è il Vortice Polare e perché a volte cede

Il Vortice Polare è un vasto anello di venti occidentali che in inverno si forma nella stratosfera sopra l’Artico. Quando è compatto e centrato sul Polo, trattiene l’aria gelida alle alte latitudini. Quando si indebolisce, si sposta o si deforma, porzioni di quel serbatoio scivolano verso le medie latitudini e innescano ondate di freddo in Nord America, Europa e Asia orientale.

Tra i fattori che lo destabilizzano c’è lo Stratwarming, il riscaldamento improvviso della stratosfera: in pochi giorni la temperatura sopra l’Artico può salire di decine di gradi, indebolendo o invertendo i venti occidentali. Nelle settimane successive aumentano le probabilità di freddo anomalo in varie aree extra-polari, anche se la risposta al suolo dipende dal tipo di evento e dalla configurazione della troposfera. Prevedere con esattezza l’evoluzione oltre le due settimane resta difficile.

Un precedente recente aiuta a capire. A fine gennaio 2025 una lingua d’aria polare raggiunse il Golfo del Messico, con gelo fino alle pianure costiere del Sud degli Stati Uniti d’America, mentre a inizio febbraio 2025 l’isola di Hokkaidō finiva sotto oltre un metro di neve. Lì il contrasto tra correnti gelide continentali e un Mare del Giappone relativamente mite alimenta la cosiddetta neve da effetto mare, cugina del lake-effect dei Grandi Laghi.

Amplificazione Artica: il motore da osservare nel 2026-2027

L’Amplificazione Artica è il riscaldamento più rapido dell’Artico rispetto alla media globale, e i numeri sono ormai netti. Uno studio dell’Istituto meteorologico finlandese ha mostrato che tra il 1979 e il 2021 l’Artico si è scaldato quasi quattro volte più in fretta del pianeta, un rapporto più alto di quanto riportato in letteratura, con punte locali vicino a Novaja Zemlja fino a sette volte la media globale. Il dato che interessa di più chi guarda all’inverno riguarda la stagionalità: l’amplificazione è massima nel tardo autunno, quando le acque rimaste libere dal ghiaccio cedono calore e umidità all’atmosfera.

Il quadro più aggiornato arriva dal rapporto annuale della NOAA. Le temperature dell’aria tra ottobre 2024 e settembre 2025 sono state le più alte registrate nell’Artico dal 1900, e a marzo 2025 il ghiaccio marino invernale ha toccato la massima estensione annuale più bassa in 47 anni di osservazioni satellitari.

Che cosa c’entra con le nostre ondate di freddo. Un Artico più caldo riduce il contrasto termico con le medie latitudini, che è uno dei motori della corrente a getto. Un filone di studi collega questo indebolimento a un getto più ondulato, con onde planetarie ampie e blocchi anticiclonici alle alte latitudini capaci di scavare corridoi per l’aria gelida verso sud. Altri lavori sottolineano invece che la variabilità interna e i forzanti tropicali restano co-protagonisti, e che i risultati cambiano a seconda dell’area e del periodo esaminato. La questione è aperta: l’Amplificazione Artica non crea il freddo, ma può modularne la distribuzione.

El Niño, solo un cenno

Sullo sfondo dell’inverno 2026-2027 c’è un El Niño fuori scala. Nel bollettino dell’8 ottobre 2026 il NOAA indica l’indice Niño-3.4 a +2,1°C e considera probabile un evento da forte a molto forte almeno fino a gennaio-marzo 2027. Il Met Office si spinge oltre: secondo il centro britannico il 2026 vedrà probabilmente l’El Niño più intenso dal XIX secolo.

Il legame con l’Europa, però, è indiretto. Passa soprattutto dalla stratosfera, dove un El Niño forte può aumentare la probabilità di un Vortice Polare in difficoltà, con effetti concentrati nella seconda parte dell’inverno. Nessun automatismo, insomma, come spiegato nell’analisi su quanto El Niño può davvero incidere sull’inverno italiano e nell’approfondimento sugli effetti di El Niño 2026-27 su Italia ed Europa.

Più caldo, eppure più neve: il paradosso termodinamico

Qui entra in gioco la relazione di Clausius-Clapeyron: l’aria può contenere circa il 7% di vapore acqueo in più per ogni grado di temperatura. Se durante una colata fredda la colonna d’aria resta a 0°C o sotto, quella maggiore umidità si traduce in nevicate più abbondanti. In media la neve diminuisce, la stagione si accorcia e le quote marginali passano più spesso alla pioggia; negli episodi favorevoli, invece, gli estremi possono crescere.

È ciò che accade già nelle steppe siberiane, nell’area di Mosca e sulle coste di Hokkaidō, regioni che nelle fasi più fredde restano ampiamente sottozero. Il surplus di vapore di un clima più caldo, quando la circolazione porta aria umida a scorrere sopra cuscinetti gelidi continentali, produce accumuli eccezionali.

Italia, perché la neve è sparita dalla Valle Padana

Il caso italiano va letto con attenzione. In Europa, Italia compresa, la temperatura media cresce più rapidamente che in altri continenti, e due fattori pesano più di tutti. D’estate dominano gli anticicloni di blocco, che generano il cosiddetto effetto Heat Dome, una cupola di aria calda che ristagna per settimane. D’inverno, spesso, figure anticicloniche sbarrano la strada alle correnti gelide dalla Russia.

Eppure fino agli anni 2000-2010 quelle correnti erano tornate in auge, con inverni ricchi di nevicate soprattutto al Nord Italia e con episodi anche in altre regioni. L’ultimo grande esempio resta il Burian di fine febbraio 2018. Da allora si vive un lungo periodo senza vere incursioni d’aria fredda russa.

Si dice, ed è un fatto reale, che in Valle Padana non nevica più. La causa principale sta nelle correnti, non soltanto nel termometro. Mancano le ondate di freddo da est, e quelle da nord sono diventate rare. Anche le irruzioni settentrionali, che lasciavano il Nord sottovento e magari sotto il soffio del favonio, avevano un effetto prezioso: nei giorni successivi il freddo si sedimentava nei bassi strati, formando il classico cuscinetto padano, e alla prima perturbazione nevicava fino in pianura, da Torino a Milano, fino a Bologna. Oggi manca proprio l’apporto di masse d’aria fredda, e senza quel serbatoio anche le precipitazioni abbondanti cadono come pioggia, come descritto nell’analisi su perché in Valle Padana non nevica più come una volta.

Il freddo, intanto, non è sparito: ha cambiato bersaglio. Negli scorsi anni le colate gelide hanno puntato verso la Penisola Iberica, più di recente addirittura verso le Azzorre e le Canarie. Altre sono scivolate sui Balcani, con la Grecia sotto la neve, o ancora più a est fino al Medio Oriente. L’Italia è rimasta ai margini, spesso sul bordo caldo delle saccature.

Il ritorno degli inverni ‘2000 e le ipotesi per il 2026-2027

Ogni scenario per la prossima stagione va trattato come ipotesi. I modelli matematici stagionali forniscono tendenze di fondo, non previsioni sul singolo episodio. Il punto da monitorare è l’incastro tra un Artico anomalo in autunno, un Vortice Polare che potrebbe ricevere disturbi a metà inverno anche per effetto di El Niño, e la posizione dei blocchi anticiclonici.

Se un’alta pressione si disponesse tra Scandinavia e Russia, il corridoio da est potrebbe riaprirsi, come nel 2018. Per la neve in pianura servirebbe poi l’incontro tra l’aria fredda già sedimentata e una perturbazione alimentata dal Mar Ligure o dal Tirreno, con sollevamento lungo il fronte e colonna d’aria sottozero. In un’atmosfera più umida, uno scenario simile potrebbe tradursi in nevicate abbondanti su Alpi, Appennino e fino in Valle Padana. Se invece il blocco si posizionasse più a ovest, il freddo tornerebbe a scaricarsi sulla Penisola Iberica o sull’Atlantico, lasciando il Centro Italia e il Sud Italia sotto correnti miti e piovose, come già visto nella stagione stravolta dell’inverno 2026.

Per l’Italia la strategia sensata resta duplice: adattarsi a inverni mediamente più miti, con neve più rara a bassa quota, e pianificare per l’evento raro ma possibile di neve. Insomma, non abbandonare i piani neve nelle città, perché se anche il clima appare molto diverso e senza neve, una nevicata improvvisa bloccherebbe città e circolazione stradale.

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