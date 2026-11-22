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La settimana si aprirà con una breve tregua dal maltempo. Un modesto aumento della pressione sul Mediterraneo centro-occidentale favorirà condizioni più asciutte su gran parte dell’Italia, prima dell’arrivo di una nuova perturbazione.

Lunedì tra nebbie e qualche pioggia

Lunedì, lungo il margine dell’anticiclone, correnti umide da ovest porteranno ancora nubi irregolari e qualche debole pioggia tra Marche, Abruzzo e Molise e sul basso versante tirrenico, tra Campania e Calabria. Sulle pianure del Nord e nelle vallate interne del Centro, il cielo sereno e la scarsa ventilazione favoriranno il raffreddamento notturno, con foschie e banchi di nebbia in graduale dissolvimento durante la giornata. Il sole farà risalire le temperature, soprattutto nelle zone pedemontane, mentre sulla bassa pianura il rialzo sarà più contenuto dove le foschie resisteranno più a lungo. Il clima resterà più mite lungo le coste del Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.

Martedì i primi segnali del peggioramento

Martedì inizierà con condizioni simili, ma dal pomeriggio si avvertiranno i primi segnali del peggioramento. In serata le piogge raggiungeranno il Nord-Ovest.

Mercoledì un vortice sul Mediterraneo

Mercoledì le precipitazioni diventeranno più diffuse. L’arrivo di aria più fredda e instabile in quota potrebbe favorire la formazione di un vortice sul Mediterraneo, in rapido spostamento verso i bacini centrali. Le piogge più intense si concentrerebbero sul Nord-Est e sul versante tirrenico centro-meridionale, con Toscana, Lazio e Campania tra le regioni più esposte. Sul Nord-Ovest il passaggio sarebbe più rapido, con piogge irregolari.

Neve abbondante sulle Alpi

La neve tornerebbe a cadere diffusamente sulle Alpi centro-orientali e, nella fase iniziale, anche su quelle occidentali, con accumuli abbondanti alle quote più elevate. Sull’Appennino settentrionale e centrale le nevicate resterebbero confinate in alta quota.

Giovedì venti forti e mari agitati

Giovedì le piogge potrebbero proseguire sul Nord-Est e su parte del Centro-Sud. Scirocco e libeccio soffierebbero tesi o forti sui bacini occidentali e tirrenici, con mari molto mossi o localmente agitati. Le massime calerebbero nelle aree del Nord interessate dalle precipitazioni, mentre le correnti meridionali manterrebbero condizioni più miti al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. Anche di notte le temperature resterebbero più basse al Centro-Nord e più gradevoli al Sud.

Weekend con una seconda perturbazione

Nel fine settimana una seconda perturbazione atlantica potrebbe riportare piogge e nevicate su molte regioni. La sua traiettoria e le aree più coinvolte restano da definire.