Recentemente ci siamo occupati delle proiezioni stagionali invernali, in particolare abbiamo analizzato le possibili influenze di El Nino e abbiamo dato un’occhiata al trend disegnato dal modello europeo ECMWF. Oggi abbiamo deciso, invece, di dare un’occhiata al principale modello stagionale nordamericano, ovvero al CFS versione 2 (del NOAA/NCEP, Stati Uniti)
Possiamo dirvi che è sostanzialmente della stessa opinione dei modelli europei, ovvero lo schema circolatorio emisferico sembra rispecchiare appieno le peculiarità degli inverni condizionati da El Nino. Scorgiamo un forte sistema ad alta pressione nel Pacifico e un sistema di bassa pressione semipermanente nel Canada occidentale (esteso sino al Nord Atlantico).
Non solo, possiamo anche vedere un promontorio anticiclonico sul Nord Atlantico occidentale. Questa struttura è importante per il settore euro-atlantico in quanto può aiutare a strutturare un flusso più nord-occidentale sull’Europa, a differenza del tipico flusso mite occidentale.
La previsione della temperatura per il vecchio continente mostra anomalie crescenti procedendo est. L’Europa occidentale dovrebbe avere condizioni termiche tendenti alla normalità o leggermente più calde, principalmente a causa della massa d’aria atlantica più fredda e per un flusso più settentrionale che potrebbe svilupparsi proprio a causa del promontorio suddetto.
La previsione dell’anomalia delle precipitazioni mostra condizioni più umide al confine tra l’aria più fredda e quella più calda, mentre prevalgono condizioni più secche nell’estremo sud degli Stati Uniti e in America Centrale.
L’Europa potrebbe avere precipitazioni superiori al normale o comunque in media specie nei settori settentrionali, a causa della prevalente circolazione atlantica.