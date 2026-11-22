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Eh sì, vi devo fare una confessione. Mi voglio trasferire in Groenlandia, e così sono andato a caccia di informazioni su come si vive e su cosa si deve fare per poter stare in questo luogo lontano da tutti e dalla civiltà che conosciamo, anche se probabilmente qui si nasconde un’altra civiltà, quella della buona vita. La Groenlandia è, tra le altre cose, l’isola più grande del mondo e quella con la maggior quantità di ghiaccio. Nell’estremo Sud il clima consente la costruzione di abitazioni, anche se in pieno inverno le condizioni meteo sono ovviamente assai avverse: tanto buio, freddo, neve, ghiaccio, tempeste di vento e tempeste di neve. D’estate, però, c’è tanta, tantissima luce.

La città dove andrei: Nuuk

La città dove andrei è forse Nuuk, la città dei ghiacci, con circa 20.000 abitanti, dove la porta di casa spesso resta aperta. Trasferirsi in Groenlandia vuol dire vivere sulla terra più grande del pianeta, coperta di ghiacci per quattro quinti, dove abitano poco meno di 57.000 persone in tutto. Più o meno quante ne ha una città italiana di medie dimensioni: sono poche, lo so, però mandano avanti un Paese che fa comunque parte del Regno di Danimarca, con un piccolo parlamento, una compagnia aerea, ospedali, un’università e persino una nazionale di calcio.

Prima di fare le valigie, però, bisogna documentarsi bene. C’è un problema: in Groenlandia ci sono varie comunità e diversi centri urbani non collegati tra loro da strade. Le strade le trovate solo nei centri abitati, altrove non ce ne sono. Ci si muove solitamente in aereo, in barca, in elicottero oppure con slitte trainate dai cani o con le motoslitte, ma i tempi di percorrenza sono piuttosto lunghi, anche perché le comunità sono molto distanti fra loro.

Kaffemik, la festa che apre le porte di casa

Kaffemik è un nome che unisce la parola danese per caffè a una groenlandese e significa, in sostanza, stare insieme. Qui la comunità è molto importante: da quello che ho potuto leggere, per ogni nascita, compleanno, cresima o primo giorno di scuola si prepara la tavola con le tazze migliori di casa e la tovaglia buona, poi si sfornano torte, biscotti e pane, e spesso compare un piatto di pesce essiccato o di carne di balena, che io, insomma, eviterei. Nel giorno stabilito si fa festa e si aprono le porte: arrivano genitori, compagni di classe, amici e vicini, entrano dall’uscio e lasciano le scarpe all’ingresso. Beh sì, pensate un po’ cosa diventerebbe altrimenti la casa, visto cosa c’è là fuori. La permanenza degli ospiti è però breve, circa 20 minuti: assaggiano le varie pietanze, bevono qualcosa e se ne vanno. Non servono inviti, e da nuovo arrivato so che prima o poi qualcuno mi farà entrare nella sua casa.

Il profondo Sud tra fiordi, pecore e serre

Ecco l’altra bella domanda: dove andare a vivere. Come dicevo, Nuuk è la città più organizzata e con più servizi, perché va bene vivere isolati, lontano dalla civiltà e dallo stress, ma un po’ di vitalità non guasta. Più a Sud, nell’estremo meridione della Groenlandia, a luglio i fiordi si ricoprono d’erba, le pecore pascolano sui prati verdi e al largo gli iceberg scivolano piano piano sull’acqua. Qui si coltiva davvero la terra come da nessun’altra parte dell’isola, e ci sono persino le serre. Da ottobre arriva l’inverno e gli animali, soprattutto le pecore, vengono portati in stalle riscaldate, dove si nutrono del fieno raccolto durante l’estate, e vi rimangono sino a fine maggio: pensate un po’ quanto dura l’inverno da queste parti. L’unica stagione che consente una vita senza neve è quella che va da giugno a settembre, mesi in cui la luce è incredibile.

Il sole d’inverno e l’aurora boreale

Una cosa che caratterizza Nuuk è che anche in pieno inverno, proprio ora che si avvicina il solstizio d’inverno, si vede il sole per qualche ora, perché la città si trova a sud del Circolo Polare Artico, più o meno alla stessa latitudine dell’Islanda. Ci sono poi vari centri urbani da visitare, soprattutto d’estate, alcuni con nomi così impronunciabili che non ve li propongo nemmeno, tanto non li ricordereste mai. Ciascuno ha una sua peculiarità: mercati del pesce, fabbriche di lavorazione, cacciatori di foche, di renne, pescatori di halibut e talvolta di balene. Da questa parte del pianeta, durante l’inverno, quasi ogni notte serena compare nel cielo l’aurora boreale, che è una magia; so che giorno dopo giorno ci si abitua e non ci si fa più caso, ma uno spettacolo simile non si dimentica.

Lavoro, regole e piccole comunità

Cosa fare a Nuuk? Per uno come me, sicuramente un’attività a distanza, perché qui c’è Internet e quindi si può lavorare. Per la permanenza bisogna però seguire le norme locali: anche se la Danimarca fa parte dell’Unione Europea, la Groenlandia non ne fa parte e ha regole differenti. Diverse località dell’isola sono inoltre patrimonio dell’UNESCO.

Man mano che si sale verso Nord, soprattutto lungo la costa occidentale, si incontrano svariate piccole comunità, anche di 2.000 abitanti, e ce n’è addirittura una con soli 55 residenti: poche case, una chiesa, una scuola, un porto e un solo negozio di una catena commerciale locale. Per spostarsi si usa l’elicottero, mentre gli approvvigionamenti in queste località sperdute arrivano con navi cargo che, in alcuni casi, scaricano il materiale solo due volte l’anno. In molti di questi luoghi in inverno il sole non sorge affatto e il buio è perenne.

Cosa si mangia, quindi? Inizio a essere un po’ preoccupato. Il pesce locale va bene, questo posso accettarlo; la carne di renna si dice sia buona ed economica, ma non la mangerei mai. Tutto ciò che arriva da lontano costa caro, soprattutto la frutta e la verdura fresca, che qui non crescono e costano almeno il doppio rispetto alla Danimarca: pensate che un cetriolo può arrivare a costare persino tre euro. Durante l’inverno, poi, alcune città, compresa Nuuk, a causa delle condizioni avverse restano isolate per giorni e giorni, per non parlare delle piccole località che rimangono proprio bloccate.

E se ci si ammala, come ci si cura e dove sono gli ospedali? Come ho detto, la sanità è concentrata soprattutto a Nuuk, che è sicuramente la città dove trasferirsi: offre sanità, scuola, lavoro e Internet veloce. Chi arriva in Groenlandia fa di tutto per restarci, nonostante sia quel luogo che dall’Italia immaginiamo inospitale. L’unico vero problema da queste parti è il costo della vita, piuttosto elevato, case escluse, soprattutto per gli alimenti che noi italiani preferiamo a quelli locali: se un cetriolo arriva a costare tre euro, o forse anche di più, la spesa per mangiare è sicuramente impegnativa. Tutto sommato, però, un’esperienza di un anno a Nuuk, se fosse possibile, la farei. Voi cosa ne pensate?

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