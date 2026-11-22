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In questo articolo non parliamo delle precipitazioni dei prossimi giorni: su quel tema abbiamo già pubblicato numerosi articoli. Stavolta analizziamo invece il vento. In alcune regioni, che vediamo tra poco, la ventilazione sarà molto sostenuta e, anche senza pioggia, bisognerà comunque prestare attenzione.

L’analisi

Siamo nel cuore di una nuova perturbazione proveniente dall’Oceano Atlantico. Dopo un sabato in cui ci sono state condizioni meteo abbastanza positive, con sole e calma di vento, la giornata di domenica 22 è particolarmente delicata sul fronte della ventilazione.

Da un lato, ancora una volta, le precipitazioni più intense hanno interessato le solite regioni, ovvero la Liguria orientale, l’alta Toscana, l’Appennino emiliano e il Friuli-Venezia Giulia. Dall’altro, il minimo di bassa pressione sarà un po’ più profondo rispetto ai peggioramenti appena trascorsi, e quindi il richiamo di correnti meridionali risulterà piuttosto forte.

Attenzione alle raffiche

Per quanto riguarda il campo pluviometrico, anche questa volta il medio e basso Adriatico, gran parte delle regioni meridionali e la Sicilia rimarranno quasi del tutto ai margini. In compenso ci sarà una decisa intensificazione del vento di libeccio, destinato a diventare piuttosto forte, soprattutto sui mari occidentali e sulle regioni centrali.

Secondo le simulazioni del modello americano GFS, che vi proponiamo nella mappa qui sotto, le raffiche supereranno i 70-80 km/h tra il Tirreno, la Sardegna settentrionale e le aree appenniniche del Centro Italia. Sono numeri di un certo spessore: significano mareggiate, difficoltà nei collegamenti marittimi e locali disagi per la caduta di rami o di altri oggetti esposti.

E non è finita qui

Come molti lettori sapranno bene, lo stesso copione si ripeterà nella giornata di mercoledì 25, quando un intenso richiamo da sud-ovest interesserà buona parte dello Stivale. Siamo sempre alle solite: correnti ostinate da sud-ovest e minimi di bassa pressione che non riescono proprio a scendere di latitudine. Così piove solo nelle regioni settentrionali e in quelle tirreniche esposte, perché la rotazione dei venti non avviene e i fronti piovosi non riescono a spostarsi verso l’Adriatico, lo Ionio e la Sicilia.

Chiudiamo il nostro approfondimento con le temperature: il clima si manterrà davvero molto mite, proprio perché le correnti sud-occidentali sono ancora calde per essere a fine novembre. In linea generale, all’estremo Sud si potranno superare diffusamente i 20°C, con punte di 24-25°C tra Sicilia, Calabria ionica, Puglia e Molise. Altro che condizioni meteo quasi invernali: qui siamo in primavera inoltrata!

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE