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In Turchia il maltempo è arrivato di colpo. Ad Ankara, nel giro di pochi secondi, la pioggia si è trasformata in grandine grossa come nocciole, cogliendo di sorpresa pedoni e automobilisti: molte auto in sosta sono state colpite e danneggiate, il traffico in centro, dalle parti di Kızılay, ne ha risentito. Più tardi la grandine è caduta a Bursa e a Sakarya. In nottata è toccato anche a Silivri e Çatalca, nei dintorni di Istanbul.

Brasile, il maltempo torna a colpire il Rio Grande do Sul

Nel Sud del Brasile il maltempo si è abbattuto ancora sul Rio Grande do Sul. A Bom Princípio, nella valle del Caí, e a São Sebastião do Caí il temporale ha portato grandine e vento forte; qui una residente ha raccontato di aver perso le serre. Grandine oltre i 50 cm di diametro. Nella notte la perturbazione ha raggiunto Santa Rosa e i comuni vicini, dove la grandine di oltre i 5 cm di diametro si è accumulata in grande quantità: alberi caduti, strade bloccate, case danneggiate e, in diversi punti, blackout.

Restano pesanti, intanto, gli aggiornamenti su Tupanciretã, colpita già venerdì da una tempesta di vento e grandine grossa: il bilancio è salito a cinque morti, tra cui un uomo di 65 anni e l’ex consigliere comunale Ronaldo Machado Salles, e a 265 feriti. Migliaia di abitazioni sono state coinvolte, con interruzioni di corrente e acqua; le raffiche hanno toccato i 140 km/h e proprio al vento viene attribuita buona parte dei danni, oltre che la grandine gigante. Venerdì a Labardén e Maipú, in provincia di Buenos Aires, in Argentina, con chicchi grandi anche come un uovo e danni a case, auto, vetri, cartelli e coltivazioni.

Africa australe, vetri in frantumi a Harare e danni in alcuni quartieri di Johannesburg

In Africa il quadro è stato diverso, ma non meno concreto. A Harare, in Zimbabwe, nei quartieri di Glenview e Budiriro la grandinata del pomeriggio ha mandato in frantumi finestre, danneggiato tetti e rotto parabrezza. A Johannesburg i temporali hanno portato grandine grossa nei quartieri nord, vento forte e pioggia battente.

Colombia, tre episodi in poche ore

La Colombia ha visto tre episodi in poche ore. A Bogotá la grandine è caduta in serata abbondantissima; a Cajicá, nel Cundinamarca, il temporale ha abbattuto alberi, allagato le strade e provocato incidenti. A Popayán, nel Cauca, pioggia, grandine di medie dimensioni e raffiche hanno colpito tre quartieri, con alberi a terra e strade allagate.

Stati Uniti, Giappone e India, episodi più contenuti

Ai margini della giornata si sono registrati episodi più contenuti: nel Sud-Ovest dell’Oklahoma, negli Stati Uniti, grandine piccola e raffiche fino a circa 100 km/h, mentre in Giappone grandinate sparse tra Toyama, Fukui, Aomori e Akita. In India, nel Bengala Occidentale, sono state segnalate grandinate locali con danni ai raccolti.