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Bora e Grecale, da venerdì il freddo si farà sentire

Da venerdì 27 novembre correnti più fredde da nord-est potranno raggiungere l’Italia. Il calo delle temperature dovrebbe farsi sentire soprattutto lungo il medio-basso Adriatico, nelle aree interne dell’Appennino e in parte del Sud. Bora e Grecale renderanno il freddo più pungente sui litorali e sui crinali esposti. La fase ventosa potrebbe proseguire nella prima parte di sabato 28 novembre.

Piogge sull’Adriatico, fiocchi tra Marche e Abruzzo

Lo scenario attuale indica piogge lungo il versante adriatico, dalla Romagna verso la Puglia, e su parte delle regioni meridionali. Le precipitazioni potrebbero proseguire a tratti sabato mattina, mentre su altri settori del Centro-Nord si apriranno schiarite. Il confine tra le zone piovose e quelle più asciutte dipenderà dalla posizione della circolazione sul Mediterraneo.

Sull’Appennino centrale la neve potrebbe scendere intorno a 900-1.100 metri, con la possibilità di fiocchi localmente più in basso tra Marche e Abruzzo. La stima è legata a quanto l’aria fredda e le precipitazioni si sovrapporranno. Se il raffreddamento arriverà quando i fenomeni saranno già in attenuazione, le nevicate alle quote più basse saranno meno probabili.

Perché il vento fa percepire più freddo

Quando il vento soffia forte, rimuove più rapidamente il sottile strato d’aria che si scalda a contatto con la pelle. Il corpo disperde così più calore e la sensazione di freddo aumenta. Il fenomeno, chiamato wind chill, si avverte soprattutto sui tratti di costa aperti e sui crinali, dove la ventilazione è più intensa.

Le raffiche potrebbero attenuarsi gradualmente nella seconda parte di sabato. A oggi il calo termico è il segnale più condiviso per il fine settimana. Restano più incerte la durata delle piogge sul versante adriatico e la quota minima delle nevicate: sono i due aspetti che potranno cambiare di più nei prossimi aggiornamenti.