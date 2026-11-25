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Una perturbazione di origine atlantica entra nel vivo sull’Italia proprio oggi, mercoledì 25 novembre, con precipitazioni diffuse e una decisa intensificazione della ventilazione. Le piogge interesseranno ampie aree italiane e saranno localmente intense, in particolare lungo le regioni del versante tirrenico. Per la stagione non c’è nulla di eccezionale. La fine di novembre è da sempre uno dei periodi più piovosi per il Centro Italia e per il Sud tirrenico: il Mediterraneo, conserva ancora parte del calore accumulato nei mesi estivi, cede umidità ed energia ai fronti in arrivo dall’oceano e ne amplifica gli effetti, aspetto che abbiamo evidenziato varie volte.

Il copione di oggi non si discosta molto da quanto visto nei giorni scorsi: correnti umide da sud-ovest, piogge più abbondanti dove i rilievi le costringono a salire, vento sostenuto e mari con moto ondoso in peggioramento.

Allerta meteo arancione sulla montagna emiliana centrale e Bacino del Liri

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche, riportate in sintesi nel bollettino nazionale di criticità e di allerta.

Il livello più alto della giornata è l’allerta arancione, cioè moderata criticità per rischio idrogeologico, su due settori. In Emilia-Romagna riguarda la montagna emiliana centrale, mentre nel Lazio interessa il Bacino del Liri, il sistema fluviale che attraversa la provincia di Frosinone fino al confine con la Campania. Il rischio idrogeologico riguarda frane, smottamenti e l’ingrossamento dei piccoli corsi d’acqua, quelli che rispondono in poche ore a una pioggia intensa. Il rischio idraulico, invece, si riferisce ai fiumi principali e alla possibilità che escano dagli argini. Tuttavia, in ambito locale è opportuno mantenersi informati in loco se si attraversano corsi d’acqua, ed è opportuno presetare prudenza come indicato dagli Enti preposti.

Le zone in allerta meteo gialla regione per regione

L’allerta gialla per rischio idraulico è valutata in Campania su Alta Irpinia e Sannio, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alto Volturno e Matese. In Emilia-Romagna riguarda montagna emiliana centrale, collina emiliana centrale, collina bolognese e montagna bolognese. Nel Lazio coinvolge Bacino del Liri e Bacini Costieri Sud, in Molise l’Alto Volturno – Medio Sangro, questo come da elenco diffuso dalla Protezione Civile.

Per il rischio temporali, sempre in giallo, sono segnalate in Abruzzo Marsica, Bacino Alto del Sangro e Bacino dell’Aterno. In Molise compaiono Frentani – Sannio – Matese, Litoranea e Alto Volturno – Medio Sangro. La Toscana è coinvolta su Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inferiore, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca e Versilia. L’Umbria lo è per intero: Medio Tevere, Chiascio – Topino, Alto Tevere, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno e Chiani – Paglia.

Le aree a rischio idrogeologico in giallo è la più estesa. Comprende in Abruzzo le stesse tre zone già citate. In Campania la lista si allunga: Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele. In Emilia-Romagna tocca Montagna piacentino-parmense, Bassa e Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Collina bolognese e Montagna bolognese. Nel Lazio interessa Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacini di Roma, Appennino di Rieti e Bacini Costieri Nord. Vi rientrano infine Frentani – Sannio – Matese e Alto Volturno – Medio Sangro in Molise, insieme alle dodici zone toscane già elencate per i temporali.

Dove pioverà di più

Secondo la Protezione Civile le precipitazioni da sparse a diffuse, anche sotto forma di rovescio si concentreranno su Piemonte settentrionale, Liguria di Levante, Toscana settentrionale, Lazio meridionale, Campania settentrionale e zone occidentali di Abruzzo e Molise. I quantitativi saranno generalmente moderati e localmente elevati sulle aree interne del basso Lazio, del Molise occidentale e della Campania settentrionale. Queste piogge più intense sono favorite dall’effetto stau: le correnti meridionali, cariche di umidità, incontrano la dorsale appenninica e sono costrette a sollevarsi, si raffreddano e scaricano più acqua sui versanti esposti. Tra Lazio, Campania, Abruzzo e Molise i fenomeni saranno accompagnati da rovesci anche di forte intensità, possibile attività elettrica e raffiche di vento.

Piogge più sparse, con accumuli da deboli a moderati, sono attese sul resto di Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio e Campania, oltre che su Valle d’Aosta, Lombardia, Emilia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Basilicata tirrenica. Città come Roma, Napoli e Bologna rientrano nelle aree in cui conviene seguire l’evoluzione ora per ora. Sul resto del Centro-Nord, sulla Puglia centro-settentrionale, sulla Basilicata, sulla Calabria settentrionale tirrenica, in Sardegna e nella Sicilia occidentale i fenomeni saranno da isolati a sparsi e deboli.

Neve sulle Alpi, burrasche di vento e mari agitati

Sulle Alpi la neve cadrà mediamente al di sopra dei 1000-1200 metri, ma sul Piemonte meridionale la quota potrà scendere localmente fino a 600-800 metri, con apporti al suolo da moderati a localmente abbondanti. È un comportamento tipico di quei settori del Nord Italia, dove l’aria fredda rimasta nei bassi strati può resistere sotto le correnti più miti in quota e abbassare il limite delle nevicate rispetto al resto dell’arco alpino. Stamattina, però la quota neve ci risulta ancora oltre i 1000 metri. Ma le precipitazioni sono attese in aumento.

Il vento sarà l’altro elemento della giornata. I venti meridionali diventeranno rapidamente forti sulla Sicilia e sui settori tirrenici, per poi estendersi al resto del Centro-Sud e all’alto Adriatico, con rinforzi di burrasca nel pomeriggio su tutti i settori costieri e appenninici. I mari tenderanno a diventare molto mossi su tutti i bacini, con Tirreno e Mar di Sardegna localmente agitati dal pomeriggio e mareggiate sulle coste più esposte.

Le temperature minime sono in generale aumento, in modo sensibile al Centro-Sud e sui settori alpini. Segnaliamo al Sud e Sicilia valori primaverili o settembrini.

Cosa succederà nei prossimi giorni

Il passaggio perturbato di oggi apre la strada a un cambio di fase. Verso il fine settimana è atteso un calo termico con meno precipitazioni e fiocchi intorno ai 600 metri in Appennino, mentre a scala continentale l’aria fredda punta verso l’Europa centro-orientale e l’Italia resta per ora ai margini. Il quadro è coerente con quanto indicavano già i modelli matematici di metà mese, quando si parlava di un inverno pronto a entrare in scena a fine novembre. Ma tale evoluzione è ad oggi da definire, soprattutto per l’intensità del freddo in arrivo in Italia.

Ricordiamo, infinire, che per oggi, nelle aree in allerta, vanno seguite le indicazioni delle strutture regionali di protezione civile: evitare sottopassi e zone golenali durante i rovesci più intensi, prestare attenzione lungo le strade di montagna e collina esposte a frane e non sostare vicino a mareggiate e moli nel pomeriggio, quando il vento raggiungerà le punte maggiori.

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