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Chi ci conosce sa che trattiamo di tendenze meteo con una certa frequenza. In queste ultime giornate i modelli meteorologici hanno cambiato più volte orientamento, e questo perché l’atmosfera è un ambiente caotico e non è possibile dare nulla per certo quando mancano ancora tanti giorni. Per chi non lo sapesse, il 1° dicembre rappresenta la data che sancisce convenzionalmente l’inizio del trimestre invernale. Quest’anno coinciderà con un’importante svolta della circolazione atmosferica, accompagnata dall’arrivo di masse d’aria particolarmente fredde verso le basse latitudini. Se in una prima fase l’Italia sembrava destinata a essere colpita in pieno, negli ultimi aggiornamenti le tendenze si sono un po’ modificate e il nostro Paese verrà preso abbastanza di striscio.

Le date da segnare

Tra il 1° e il 2 dicembre, secondo il modello ECMWF, l’aria fredda continentale penetrerà con maggiore decisione sull’area balcanica. Il nostro Paese sarà coinvolto solo marginalmente, soprattutto sul medio e alto versante adriatico. Oltre a una sensibile diminuzione delle temperature, non sarebbe da escludere la comparsa di nevicate a quote relativamente basse, anche se saranno davvero modeste. Da un lato il minimo di bassa pressione è posizionato sui Balcani, dall’altro l’aria è molto secca e può caricarsi di umidità solo sorvolando ampi tratti di mare. Siccome escludiamo già a priori una ciclogenesi profonda sul Mediterraneo, l’aria sarà piuttosto rigida ma con scarse precipitazioni.

L’evoluzione successiva

Da un lato risulta potenzialmente ancora più interessante, dall’altro, ovviamente, aumentano le incertezze. Durante la prima decade di dicembre, ulteriori masse d’aria gelida provenienti dalle regioni artiche della Russia potrebbero avvicinarsi all’Europa. Si tratterebbe di una fase meteo pienamente invernale, con freddo intenso, anche se, ancora una volta, relegato ai Balcani. Oltretutto, non tutti i principali centri di calcolo concordano sull’entità dell’irruzione fredda. Il modello europeo ECMWF continua a mostrare una maggiore invadenza dell’Anticiclone delle Azzorre, che dirotterebbe letteralmente il freddo molto più a oriente. Sulle nostre teste risalirebbe invece aria calda, con una fase addirittura piuttosto mite.

L’elemento determinante

A fare la differenza sarà la formazione di un blocco anticiclonico alle alte latitudini, capace di modificare profondamente la circolazione atmosferica europea. Un suo spostamento verso est permetterebbe la discesa di aria gelida verso di noi. Una sua traslazione verso ovest, invece, potrebbe favorire l’arrivo di masse d’aria oceaniche miti, vanificando qualunque possibilità di freddo. Continuate a seguire i nostri aggiornamenti meteo per capire l’evoluzione del tempo.