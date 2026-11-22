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Osservando l’evoluzione meteo verso il breve, il medio e il lungo termine mi trovo in difficoltà: trovo anomalo osservare condizioni meteorologiche di normalità, di quella normalità che d’inverno, approssimativamente, ci dovrebbe essere. Ovviamente sì, siamo talmente abituati a vedere condizioni meteo sempre anomale che le tracce di normalità appaiono impossibili, quasi non realizzabili. Il nostro pianeta si sta riscaldando e le previsioni stagionali prospettano un inverno mite: per Gennaio forse qualche disturbo derivante dal Vortice Polare, che si sposterà verso Febbraio, e anche Dicembre mite e piovoso, forse con abbondanti nevicate sulle Alpi. Insomma, siamo partiti con queste previsioni, poi è successo qualcosa di inatteso.

Vortice Polare invertito e fiume atmosferico da ovest

Il Vortice Polare in alta quota, a 30 chilometri di altezza, ha invertito i suoi venti e forse sta per influenzare anche gli strati più bassi dell’atmosfera, spingendo verso l’Europa, o parte di essa, aria fredda proveniente dalla Siberia. Poi c’è il treno di perturbazioni che arriva da ovest, alimentato da un Fiume Atmosferico non eccezionale ma abbastanza importante, con precipitazioni rilevanti soprattutto sulle aree esposte. Abbiamo dato notizia delle piogge abbondanti e dei danni in Francia, in Portogallo e in Spagna, e sappiamo di quelle aree italiane esposte che hanno avuto precipitazioni assai ingenti.

Tutto questo, in teoria, farebbe parte dell’autunno per quanto riguarda le piogge, non di certo questo gran raffreddamento, che però abbiamo visto anche in altri anni a Dicembre e pure a Febbraio, perciò non ci deve sorprendere più di tanto. In teoria, però, il raffreddamento che si mostra per l’Europa centro-settentrionale è assai superiore rispetto a quello osservato negli ultimi anni, ed è molto importante proprio per questo, per Dicembre.

Lo scorso inverno, una sorta di fotocopia, ma non per Dicembre

Lo scorso anno lo abbiamo visto più avanti nella stagione: un bel raffreddamento tra la fine di Dicembre e Gennaio, dato che Gennaio ha avuto temperature molto rigide sulla parte settentrionale dell’Europa, in Scandinavia, in Polonia e in Repubblica Ceca, e si è formato anche del ghiaccio sulle coste della Germania e della Polonia, mica poco, devo dire. Abbiamo avuto le nevicate a Parigi e a Londra, niente neve in Val Padana, solo delle gelate, e soprattutto durante quel periodo freddo non c’erano state perturbazioni al Nord, che invece transitavano sulle regioni centro-meridionali con un’intensità, devo dire, eccezionale, portando tra l’altro precipitazioni abbondantissime in Spagna e in Portogallo, con anche alluvioni. Sostanzialmente stiamo vedendo qualcosa di già osservato lo scorso anno, una sorta di fotocopia, però quest’anno abbiamo diverse novità in campo.

El Niño e le onde planetarie

Innanzitutto, dal Pacifico c’è El Niño, che va a spingere delle onde planetarie di grande ampiezza capaci di influenzare anche il tempo atmosferico europeo. Lo influenzano secondo degli schemi e, su questi schemi, possiamo dare delle linee di tendenza, che non sono assolutamente delle previsioni. Al momento, però, il focus di questo approfondimento è che l’Europa vive una situazione che la porta rapidamente dall’autunno verso l’inverno, e questa va a influenzare, per quanto riguarda il nostro Paese, soprattutto le regioni settentrionali.

Nord Italia, il cuscinetto di aria fredda e la neve

Nelle altre regioni ci sarà un calo termico, ma più moderato rispetto al Nord Italia, che rischia di vedere la neve a quote collinari. Non vi dico in pianura, perché al momento nessuna previsione lo prospetta, ma sempre in linea teorica, quando arriva il raffreddamento da est, sulla Pianura Padana si forma il famoso cuscinetto di aria fredda. Questo cuscinetto, tra le altre cose, genera un freddo che, in concomitanza con il passaggio delle perturbazioni, può dare precipitazioni con bassissime temperature e, nel caso fossero di 0°C o sotto, sarebbero nevose.

Non parliamo di rischio neve con certezza, ma sembra quasi che più avanti nel tempo, se tutto procederà così come si sta realizzando nello scenario europeo, ci possa essere la possibilità di un ritorno della neve in Pianura Padana, e questo sarebbe eccezionale dopo un’assenza peraltro assai prolungata. Come trend, infatti, queste masse d’aria fredda non sono mordi e fuggi, per così dire, ma sembrano essere persistenti e presentarsi anche a ondate: non è un elemento trascurabile, è un elemento su cui andare cauti nelle previsioni e da osservare giorno per giorno. Ripeto, mi lascia perplesso tutto questo, che sembra mostrare una normalità del tempo che mancava da anni.

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