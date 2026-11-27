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Un cambiamento circolatorio ha stravolto il meteo su oltre mezza Europa, cambiando totalmente i connotati con cui avevamo a che fare nelle ultime settimane. Adesso finalmente si è passati dall’autunno al primo assaggio di vero inverno. Il caldo anomalo novembrino ha ceduto il passo ed è giunto al termine l’incredibile tepore fuori stagione. Le temperature sono piombati verso valori più tipici per il periodo, ma anche sotto media in molte nazioni dell’Europa Centro-Orientale dove si sono avute le prime nevicate fino in pianura.

Stiamo parlando di uno sbalzo straordinario anche di oltre 15 gradi in pochi giorni, che ci ha traghettato in uno scenario più tipico per il periodo. C’è stato pertanto un totale riassetto della circolazione atmosferica sulla scena euro-atlantica ed il ritorno dell’alta pressione alle alte latitudini, con conseguente rallentamento del flusso atlantico. Le correnti oceaniche, dominatrici della prima parte di novembre, avevano portato le temperature verso l’alto, grazie anche a spinte calde subtropicali che hanno a più riprese invaso il bacino del Mediterraneo.

Gli ultimi giorni di novembre confermeranno il brusco cambio di passo, aprendo le porte a condizioni dal sapore decisamente invernale. L’ulteriore afflusso di masse d’aria fredda provenienti dai quadranti settentrionali e orientali, abbinato a cieli sempre più sgombri da nubi, favorirà infatti un calo termico più importante già nel corso del fine settimana. Tra sabato 28 e domenica 29 novembre, il fenomeno dell’irraggiamento notturno farà scendere le colonnine di mercurio fino a sfiorare lo zero sulle pianure settentrionali e nelle conche interne del Centro, regalando le prime brinate mattutine soprattutto nelle aree di aperta campagna.

Continuo flusso d’aria fredda e anche dicembre inizierà con un sapore decisamente invernale

Questo scenario assumerà toni ancora più pungenti con l’inizio della nuova settimana. Da lunedì 30 novembre, il consolidamento dell’alta pressione favorirà il depositarsi dell’aria fredda nei bassi strati dell’atmosfera, accentuando il calo termico notturno e spingendo i termometri di qualche sotto lo zero sulla Pianura Padana e nelle vallate appenniniche, con gelate diffuse al primo mattino. Contemporaneamente, il rinforzo di un campo anticiclonico tra l’Islanda e la Scandinavia convoglierà un fiume d’aria molto fredda verso l’Europa nord-orientale, in scorrimento fino ai Balcani e al nostro Paese.

Guardando all’avvio di dicembre, la stagione fredda sembra dunque pronta a sferrare un primo vero affondo. A rendere il quadro particolarmente movimentato contribuisce la fragilità del Vortice Polare a seguito dello stratwarming delle scorse settimane, una condizione che facilita la discesa di impulsi artici verso le medie latitudini.

Sullo sfondo resta inoltre l’incognita legata a El Niño: pur non esercitando un’influenza diretta sul continente europeo, questo fenomeno rappresenta una variabile capace di alterare gli equilibri atmosferici su scala globale. Sebbene le proiezioni stagionali suggeriscano un meteo invernale nel complesso non particolarmente rigido, la presenza di questi fattori potrebbe comunque innescare parentesi fredde improvvisamente vivaci e difficili da inquadrare con largo anticipo.

Questo articolo è redatto da parte dell’autore, tenendo conto dei più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ), interpretati per le previsioni e l’evoluzione meteo.