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Arrivano le prime gelate diffuse al Nord Italia. L’affermazione di condizioni meteo più stabili, accompagnate da cieli sereni, ventilazione debole e aria relativamente secca, favorirà una sensibile dispersione del calore durante la notte. Ecco allora che si creano gli ingredienti perfetti per le prime brinate notturne. Chiariamo subito un concetto: non c’è nulla di anomalo. Anzi, sono persino un pelo in ritardo, dopo un mese di Novembre stracarico di pioggia e con una nuvolosità frequentissima.

L’area più fredda

Tutto comincia Domenica 29, quando minime da brividi interesseranno il Piemonte: valori di circa -1/-2°C potranno essere registrati nelle campagne del Vercellese, dell’Alessandrino e dell’Astigiano. Valori prossimi allo zero sono attesi anche nel Novarese, nel Pavese e sull’alta pianura del Friuli. Su tutte le altre zone padane le minime potrebbero fermarsi qualche tacca sopra lo zero, magari sui 3-4°C.

Lunedì 30 prepariamoci a un’ulteriore diminuzione delle temperature minime, soprattutto sulla pianura occidentale. Le zone citate, le più fredde d’Italia a livello pianeggiante, potrebbero registrare un paio di gradi in meno rispetto a domenica.

Lo stesso vale per la nottata e le prime ore del mattino di Martedì 1 Dicembre, quando le temperature potrebbero scendere fino a -4°C nell’Alessandrino.

Quanto dura questo freddo

Premesso che non si tratta di nulla di anomalo, in linea generale le gelate dovrebbero ripresentarsi almeno fino a Giovedì 3 Dicembre. Il merito è dell’inversione termica, per cui farà più freddo nei bassi strati che in media montagna. Basti pensare che proprio in quelle giornate avremo un’isoterma fino a +4/+5°C a 1500 metri, mentre le minime potrebbero scendere diffusamente sotto zero nei fondovalle!

Come al solito, in questi casi bisognerà fare attenzione nelle primissime ore del mattino alla formazione di ghiaccio, anche se non stiamo parlando di valori così gelidi. Continuate a seguire i nostri aggiornamenti meteo!

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE