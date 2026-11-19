Seguici su Google

Neve in Pianura Padana a fine novembre: un fenomeno raro

Ma davvero è prevista la neve in pianura sulle regioni settentrionali entro fine mese? Andiamo innanzitutto per ordine: per fare questo tipo di previsioni dobbiamo avvalerci in primis dei modelli matematici, soprattutto per un meteo così a lungo termine. Oggi è il 19 novembre, quindi abbiamo necessità di usare modelli matematici come il GFS e l’ECMWF, che spingono le previsioni ad almeno due settimane, per capire che cosa potrebbe succedere. La neve in Pianura Padana a fine novembre è un fenomeno abbastanza raro.

Senza dilungarci sugli eventi meteorologici del passato, va detto che nel novembre 2024 abbiamo avuto qualche fiocco di neve a Milano, ma non una vera nevicata. Ci fu un’irruzione d’aria fredda che interessò tutta l’Europa centro-settentrionale: cadde la neve a Parigi e ci furono abbondanti nevicate in Svizzera e in Austria, e parliamo di città, quindi di neve in pianura. Le irruzioni artiche sono comunque sempre da considerare, perché non sono affatto inefficaci in Italia: possono anche scavalcare l’arco alpino e raggiungere decisamente i settori adriatico e tirrenico e la Sardegna, dove ad esempio abbiamo notizie di vari eventi nevosi a quote relativamente basse.

L’inverno meteorologico e la sensazione di freddo

Parliamo di freddo perché ci stiamo avvicinando alla stagione invernale vera e propria, quella che inizia il 1° dicembre, ovvero l’Inverno meteorologico, che si anticipa di tre settimane rispetto a quello astronomico. Ciò non vuol dire che arrivi l’inverno vero e proprio, tuttavia in alcune aree d’Italia l’inverno si sente parecchio a dicembre, a volte più che a gennaio. A gennaio si possono avere estremi meteorologici, così anche a febbraio, quando però la luminosità comincia ad aumentare: i giorni di minima luminosità cadono infatti attorno o poco dopo la metà di dicembre, ed è proprio questo a dare la sensazione di freddo. La scarsa luminosità è sempre associata a una sensazione, perché noi viviamo anche di sensazioni, ma le previsioni non possiamo certo farle sulla base delle nostre sensazioni.

La Pianura Padana si raffredda: il cuscinetto di aria fredda

Bisogna dire che la Pianura Padana si sta raffreddando e c’è un cuscinetto di aria fredda, soprattutto sul settore centro-occidentale, con temperature inferiori di circa 4-5°C rispetto alla pianura padana orientale e soprattutto rispetto ai rilievi, anche perché il Nord Italia è attualmente interessato da correnti occidentali. Poi arriveranno correnti più fresche, non vere e proprie irruzioni di aria fredda.

Anche la perturbazione in transito sta infatti portando nevicate solo sui rilievi, mediamente oltre i 2000 metri sull’arco alpino, ma ci sono vallate del settore centro-orientale dove nevica intorno ai 1500 metri e in Valle d’Aosta addirittura località dove nevica sui 1000 metri di quota. Le nevicate più copiose, quelle che avvengono con temperature sotto lo 0°C, sono tra i 1600 e i 1800 metri di quota, quindi nevica soprattutto in quota, e abbondantemente intorno ai 2500 metri, dove si stimano precipitazioni nevose anche di 2 metri. Non stiamo però ancora parlando del rischio di neve in Pianura Padana.

Il ruolo del Föhn e delle escursioni termiche

La pianura continuerà a raffreddarsi: sicuramente, se arriverà aria più fredda, le temperature cominceranno a scendere, ma allo stesso tempo i venti da nord portano anche una situazione di compressione adiabatica, ed ecco che le temperature massime schizzeranno verso l’alto e si parlerà di primavera, con valori che probabilmente andranno oltre i 15°C, forse addirittura 17°C di pomeriggio. È la notte che farà ancora freddo, con temperature che potranno essere inferiori ai 5°C a causa delle escursioni termiche.

Attenzione però: quell’aria che viene da nord e fa schizzare i termometri è il vento che discende dalle Alpi, il Föhn o favonio, ben noto da quelle parti. Questo vento è molto secco, si è praticamente prosciugato dopo aver scavalcato l’arco alpino, e quando si attenua, anche se non raggiunge la Pianura Padana con ventilazione intensa, rilascia l’aria fredda che è giunta. Quell’aria si fa sentire nei giorni successivi, ed è allora che il cuscinetto di aria fredda si riforma.

Neve a quote basse sulle Alpi, la pianura deve attendere

Per vedere eventualmente la neve in pianura sarà però necessario avere temperature basse, soprattutto gelate notturne, e poi anche il transito di una perturbazione. Questa situazione al momento non la vediamo con molta concretezza come neve in pianura in questo fine mese. Avremo invece nevicate a quote basse sull’arco alpino, questo è molto probabile: potrebbe nevicare anche sui 500 metri sul livello del mare, non solo sul settore occidentale, ma anche sulle aree lombarde, in Trentino-Alto Adige e forse anche in Veneto, perché giungerà aria più fredda e quella di cui ho parlato prima favorirà questo fenomeno.

Successivamente, nel corso della settimana prossima, si faranno sentire tutta una serie di situazioni meteorologiche di stabilità e di maltempo; poi forse ci sarà una tregua e quindi un’altra perturbazione, con aria più fredda che viene da nord. Non c’è quindi una netta previsione di neve in Val Padana, però siamo, come dire, sulla buona strada.

Riscaldamento Globale e Amplificazione Artica

Va considerato che le temperature medie sono aumentate diffusamente e che quindi anche l’aria che giunge è meno gelida rispetto al passato, però allo stesso tempo ci sono altre complicazioni. Abbiamo parlato molte volte di Amplificazione Artica, e queste situazioni hanno generato in varie aree ondate di freddo addirittura record. Non vi sto dicendo che avremo un’ondata di freddo record, ma semplicemente che il freddo può comunque essere estremo, e teniamone conto: questo non significa che ci sarà un freddo estremo, bensì che aria fredda come in passato possa giungere e favorire nevicate anche in pianura. Io direi però di riparlarne più a dicembre che a fine novembre.

Credit