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Siamo arrivati a un particolare momento della stagione, in cui i meteoappassionati si dividono in due fazioni: chi non vede l’ora che arrivi una bella nevicata e chi, invece, sa che sarà qualcosa di sempre più raro. Beh, come dar torto a questi ultimi, visto l’andazzo attuale? È vero che in Valle Padana ha piovuto con temperature decisamente fresche, ma non dimentichiamoci che le nostre Alpi sono pressoché del tutto spoglie di neve al di sotto dei 2200-2300 metri. E siamo alle porte di dicembre!

Fa troppo caldo per il periodo

Ovviamente ho scritto così perché nessuno di noi si sogna di andare in giro in maniche corte quando ci sono 8°C. Ciò non toglie che a livello continentale, soprattutto nell’Europa occidentale, da diverso tempo c’è un clima che continua a essere troppo mite. Sì, è vero, abbiamo avuto una breve parentesi caratterizzata dall’arrivo di aria leggermente più fredda su alcuni settori del Nord Italia, e in qualche occasione ci sono state timidissime gelate, ma stiamo parlando di qualcosa di estremamente effimero. Il leitmotiv generale resta quello del clima mite.

Le tendenze a fine mese

Molti lettori ci pongono la seguente domanda: esistono possibilità concrete di un ingresso deciso dell’aria fredda sull’Italia? Non di una semplice toccata e fuga, ma proprio di un’avvezione fredda dalle alte latitudini. Ebbene, inutile girarci intorno o, peggio ancora, prendere in giro chi ci segue: la risposta è no.

Analizzando per bene tutte le tendenze dei modelli GFS, ECMWF e UKMO, non sussistono affatto le condizioni per l’arrivo di una stagione invernale precoce. In particolare, le elaborazioni dell’europeo ECMWF, attraverso i dati Copernicus (quindi estremamente affidabili), volgono i propri scenari verso qualcosa di mite. Scordiamoci quindi le irruzioni fredde, perché il gelo rimarrà sicuramente concentrato alle latitudini settentrionali, interessando soprattutto la Scandinavia e parte della Russia occidentale, mentre più a sud continuerà a prevalere una circolazione decisamente meno fredda. Anzi, possiamo dire mite.

C’è però una novità

Andiamo a vedere che cosa accadrebbe negli ultimissimi giorni del mese. Secondo ECMWF, l’aria fredda potrebbe arrivare grazie a una profonda ciclogenesi sul suolo europeo occidentale, mentre su quello orientale pian piano si formerebbero delle “bolle” di aria fredda. È vero che parlare in questi termini non è per nulla scientifico, ma è un modo molto chiaro per far capire ai nostri lettori che ci potrebbe essere una sorta di bilobazione.

Resta però un problema: l’Italia non si troverebbe in nessuno dei due lobi, quindi non possiamo parlare di neve a basse quote, come potrebbe accadere in Francia, e nemmeno di gelo precoce, come accadrebbe in zone come Russia e Ucraina.

Concludiamo dicendo che…

Non partiamo già sconfitti, convinti che avremo sicuramente un inverno scialbo. Avere delle tendenze che puntano nella direzione della mitezza non esclude brevi oscillazioni delle temperature o temporanei raffreddamenti associati al passaggio delle perturbazioni. Il vero problema è che manca, almeno secondo le proiezioni attuali, un segnale convincente di un’ondata di freddo: non parliamo di gelo, ma semplicemente di stare un po’ al di sotto delle medie del periodo. Siamo invece in balia di un flusso decisamente teso dall’Oceano Atlantico, una sorta di nastro trasportatore che ci fa arrivare perturbazioni in serie, senza però che si possa pensare a un freddo di stampo invernale. Continuate a seguire i nostri aggiornamenti per capire l’evoluzione del tempo.

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE