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Una violenta ondata di maltempo ha interessato la Florida, e questa situazione atmosferica ha inondato numerose strade della vastissima area metropolitana di Miami. Non è stata però colpita solo la città, perché il maltempo nelle ultime ore si è abbattuto su un’area molto più ampia. Secondo i dati meteorologici, il suolo era già saturo per le precipitazioni di inizio novembre, che avevano causato una delle alluvioni storiche più importanti, e ancora adesso si registrano ulteriori piogge.

In alcune località del Sud Florida sono caduti fino a quasi 400 mm di pioggia in 24 ore, mentre nella parte centrale della Florida gli accumuli sono stati inferiori, intorno ai 250 mm. L’impatto maggiore delle precipitazioni si è avuto sulla costa atlantica, a causa delle correnti provenienti da est, come spiegano diffusamente i meteorologi locali.

Il governatore della Florida ha esteso lo stato di emergenza a varie aree. Diverse contee hanno deciso di chiudere le scuole almeno fino al 22 novembre, tra cui Miami, dove alcuni quartieri sono praticamente sommersi dall’acqua. Si segnalano danni anche agli ospedali, con infiltrazioni d’acqua dai tetti e nei corridoi.

Il National Weather Service di Miami, quello di Melbourne e il Weather Prediction Center segnalano un rischio di flash flood, cioè di alluvioni lampo, di livello 3 su 4 fino a venerdì e sabato sulla costa atlantica. Lì potrebbero cadere altri 200-250 mm di pioggia, perché da est verso ovest si muovono bande di precipitazioni lente e particolarmente intense. In più c’è un sistema di bassa pressione che potrebbe evolvere in una tempesta subtropicale, con altre piogge e anche un rinforzo del vento. Secondo gli analisti il fenomeno è collegato a un El Niño particolarmente forte. Qui sotto vi lasciamo alcune immagini e video.

Credit

National Weather Service Miami

National Weather Service Melbourne

Weather Prediction Center (NOAA)