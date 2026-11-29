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Sono molti i lettori che ci chiedono, magari con un certo entusiasmo, come sarà il meteo del Ponte dell’Immacolata. Giustamente: essendo un periodo in cui alcuni vogliono approfittarne per andare qualche giorno in vacanza, è logico pensare che ci sia interesse su come sarà il tempo. E allora andiamo a spiegarlo in questo nostro nuovo articolo.

Lo scenario più probabile

Tra Domenica 6 e Martedì 8 Dicembre, secondo quanto visto da buona parte dei modelli, un vasto anticiclone dovrebbe consolidarsi tra la Francia e il Mediterraneo occidentale, mentre masse d’aria estremamente fredda andranno a concentrarsi sull’Europa orientale e sulla Penisola Balcanica. Come vedete, uno scacchiere bipolare, con un estremo da una parte e uno dall’altra. E l’Italia? Si troverà in una posizione intermedia, esposta parzialmente alle correnti nord-orientali: quindi un clima piuttosto rigido ma non eccezionale, con anomalie generalmente più fredde verso oriente e più tiepide verso occidente. Attenzione però: in questa stagione in particolare, la Valle Padana ha un clima letteralmente a sé stante rispetto al resto d’Italia. Anche se le zone occidentali padane sono più esposte al grosso anticiclone che staziona tra Francia e Spagna, non possiamo escludere gelate estese e temperature comunque piuttosto rigide, per merito del fenomeno dell’inversione termica.

Gelo notturno

In tutte le zone lontane dal mare ecco che arriva il gelo notturno, dovuto soprattutto all’irraggiamento, un fenomeno particolarmente efficace durante le lunghe notti di Dicembre. Come si origina? In presenza di cieli sereni e ventilazione debole o assente il terreno tende a disperdere rapidamente calore, determinando un sensibile abbassamento delle temperature in prossimità dei primi strati del suolo. Ecco perché sarà più facile avere freddo nei bassi strati che a quota di alta collina o bassa montagna.

Pochissime piogge

Come già detto in più articoli, non si riuscirà a formare un profondo minimo di bassa pressione in posizione favorevole. Ecco perché le precipitazioni saranno pressoché inesistenti, anche se non possiamo escludere qualche fenomeno isolato tra Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, eventualmente nevoso sulle aree collinari più esposte alle correnti fredde da est-nord-est. Come se non bastasse, non solo manca un minimo al suolo, ma anche l’inclinazione della corrente in quota non permette un adeguato afflusso di precipitazioni sulle zone interessate. Ne consegue che, pur senza un enorme anticiclone a inglobare l’Italia, lo scenario meteo più probabile resta quello di un ponte festivo stabile, freddo e prevalentemente soleggiato. Bisognerà solo prestare attenzione al ghiaccio nottetempo e ricordarsi che il clima sarà, tutto sommato, rigido. Per i giorni successivi, intanto, i modelli intravedono un possibile cambiamento, vi invitiamo a darci un’occhiata.

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE