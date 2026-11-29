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Fine delle piogge sull’Italia

Stop alle piogge sull’Italia. Sabato 28 è stata l’ultima giornata con condizioni meteo piuttosto piovose, anche se relegate alle estreme regioni del sud-est.

Le ampie schiarite di domenica hanno di fatto chiuso la lunga fase di piogge che ha accompagnato una buona fetta del mese di novembre. Adesso cosa succederà? Il comune denominatore dei prossimi giorni sarà il freddo. Risulterà però un freddo secco: non sono previste grandi perturbazioni capaci di portare neve o precipitazioni diffuse.

Attenzione di notte

Dopo una prima notte piuttosto gelida tra sabato e domenica, anche per buona parte della nuova settimana le temperature notturne saranno rigide, con gelate estese in Valle Padana, nei fondovalle e in genere in tutte le zone lontane dal mare. Prepariamoci quindi a brinate diffuse e a cieli tutto sommato sereni, con qualche velatura in transito oppure qualche nebbia o nube bassa.

Si potrà avere anche il fenomeno della galaverna, detta in parole povere “nebbia che ghiaccia”. Si tratta di una particolare condizione meteorologica in cui il paesaggio appare quasi del tutto ghiacciato e le temperature si mantengono ben al di sotto dello zero.

Anticiclone “freddo” nei bassi strati

Chi segue i nostri articoli sa che quando parliamo di anticiclone di solito intendiamo un periodo caldo. Ed è vero, anche se non in tutti i mesi dell’anno. Se da un lato è reale il fatto che ci sia un deciso aumento termico in quota, dall’altro questo non troverà corrispondenza nei bassi strati.

Significa che la stragrande maggioranza delle persone non vivrà sulla propria pelle una fase meteo mite, ma decisamente rigida, con temperature gelide di notte e massime che a stento arriveranno a 8-9°C, nonostante un bel sole. Discorso diverso, invece, per le montagne, che godranno di un clima più dolce, tipico più di marzo. In genere, per concludere, le zone bagnate dal mare avranno il vantaggio di non subire gelate durante le lunghe nottate di inizio dicembre.

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE